Juventus, squadra in ritiro dopo il ko di Genova

Dopo il pesante ko 2-0 contro il Genoa la Juventus in comune accordo tra tutte le parti ha deciso di andare in ritiro in vista del match contro il Napoli.

Nel match di ieri sera la Juventus ha quasi subito compromesso la gara. Passano infatti 12 minuti e Ehizibue stappa la gara. Cross da sinistra di Baldanzi che riceve sul secondo palo e calcia. Cambiaso davanti a Vicario devia il pallone e batte il suo portiere 1-0. Raddoppio che arriva al 28′. Baldanzi si incunea in area e dopo una serie di rimpalli batte Vicario per il raddoppio. In chiusura di primo tempo è Kalulu da ottima posizione a sprecare il 2-1. 2-1 che sfiora poi anche Koopmeiners allo scadere su punizione palla che sbatte sulla traversa e non supera la linea.

Juventus in ritiro verso il Napoli

Carnevali oggi ha avuto un confronto molto diretto con la squadra. Ha richiamato tutti alle proprie responsabilità verso proprietà, società e tifosi, ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile. La richiesta è stata molto chiara: serve una reazione immediata, forte e concreta. Ora tutti sono chiamati a dare una risposta sul campo. Al termine del confronto, su decisione del Mister, condivisa dalla società, è stato inoltre deciso che da domani sera la squadra resterà in ritiro al JTC Continassa fino alla partita di domenica contro il Napoli.