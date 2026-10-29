Liga Profesional, cambia ancora il formato: le novità dal 2027

Cambia ancora il formato della Liga Profesional Argentina, la votazione di oggi, ha visto infatti solo il River Plate contrario e l’astensione dell’Estudiantes.

Niente più Apertura e Clausura come li conosciamo. Niente più Zona A e Zona B. Il campionato argentino cambia ancora nel 2027. Verranno mantenute le 30 squadre e le 2 retrocessioni, una tramite la Tabla Anual e l’altra tramite il Promedio, ma diverse sono le novità. Si giocherà infatti un campionato unico dove tutti affronteranno tutti, ci sarà poi un’ulteriore giornata per i Clasico. Ecco tutte le novità del Campionato Argentino.

Liga Profesional, cambia il formato

Le 30 squadre affronteranno tutte le avversarie e disputeranno una giornata extra dedicata ai clasico o agli scontri diretti (ci sarebbero due clasico all’anno: uno in casa e uno in trasferta). In totale, il campionato avrà 30 giornate. Verrà abolita la divisione tra Zona A e Zona B, ma rimarranno l’Apertura e il Clausura con i playoff. Alla 15ª giornata ci sarà una selezione e le prime 16 squadre in classifica formeranno il tabellone per il titolo dell’Apertura. Lo stesso avverrà alla 30ª giornata, per il Clausura. Verrà mantenuto il titolo di campione di campionato per la prima classificata nella Tabla Anual, che in questo caso affronterebbe effettivamente le altre 29 squadre. Le semifinali e la finale si disputeranno in campo neutro. Nelle ultime due stagioni, le semifinali si sono giocate nello stadio della squadra meglio classificata nella fase a gironi.

Nel frattempo, l’assegnazione dei posti per le competizioni internazionali continuerà secondo le stesse modalità, con un posto riservato ai vincitori dell’Apertura, del Clausura, della Liga e della Copa Argentina, nonché alle squadre meglio classificate nella classifica annuale.

Le dichiarazioni post voto

“Solo il River ha proposto l’idea di un campionato a 20 squadre. Durante la riunione è stata presentata una mozione per verificare chi fosse d’accordo con dieci retrocessioni. A parte il River, nessun club si è detto convinto né d’accordo, all’unanimità, nel promuovere 10 retrocessioni di massa nel calcio argentino. Una volta posta la questione, si è proseguito con la discussione. A larga maggioranza, è stato votato questo nuovo formato di campionato per il prossimo anno”, ha dichiarato Cristian Malaspina, presidente dell’Argentinos, al termine del convegno.

Da parte sua, Matías Mariotto – presidente del Banfield – ha affermato: «L’unica cosa che Villarroel ha sottolineato è stata la posizione del River a favore di un campionato a 20 squadre. La verità, come dice Cristian, è che la mozione è stata presentata. Ad eccezione del River, il rifiuto è stato unanime… Avere 30 squadre valorizza il federalismo e le strutture dei club che formano i giocatori, che hanno fondi pensione e un gran numero di dipendenti. Quella proposta è ormai superata per il calcio argentino».