Nuovo San Siro, si chiamerà Generali Stadium: accordo per Inter e Milan

Il nuovo stadio di Inter e Milan si chiamerà Generali Stadium. Le due società hanno raggiunto l’intesa con il gruppo assicurativo per i diritti di denominazione del futuro impianto: una partnership commerciale che accompagnerà la nuova casa delle milanesi.

Generali darà il nome al nuovo stadio

L’annuncio è arrivato al Castello Sforzesco, durante la presentazione del progetto. La scelta definisce un elemento centrale dell’identità commerciale dell’impianto, destinato a ospitare entrambe le squadre.

Come funzionano i naming rights

L’accordo consente allo sponsor di associare il proprio marchio alla denominazione dello stadio. Per Inter e Milan questa voce rappresenta una fonte di ricavi nell’ambito del progetto, mentre Generali potrà contare sulla visibilità legata alle attività dei due club.

L’obiettivo è l’apertura nella stagione 2031/32

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’inaugurazione è prevista per la stagione 2031/32. Il progetto prevede una struttura a catino e un orientamento diagonale. La data indicata rappresenta l’obiettivo per l’entrata in funzione della futura casa di Inter e Milan.