Juventus, il dilemma della panchina: cambiare si può, ma serve una direzione

Dopo il ko con il Genoa, la posizione di Spalletti torna in discussione. La sosta può diventare uno spartiacque: Inzaghi resta un’ipotesi per giugno, ma la dirigenza deve decidere quale strada seguire, evitando di ripetere gli errori del passato.

C’è un momento, nella stagione di una grande squadra, in cui il problema smette di essere soltanto il risultato della domenica e diventa una questione più profonda. È il momento in cui una sconfitta non fa più notizia soltanto per quello che racconta sul campo, ma per le domande che lascia aperte sul futuro.

In casa Juventus, dopo il passo falso contro il Genoa, quel momento sembra essere arrivato. La posizione di Luciano Spalletti torna inevitabilmente al centro delle riflessioni. I risultati non offrono le risposte attese, le prestazioni continuano a sollevare interrogativi e la sensazione è che la Juventus stia ancora cercando una propria identità, senza aver trovato quella continuità che una società con le sue ambizioni dovrebbe pretendere.

Il tempo, però, stringe. E la sosta internazionale ormai imminente può trasformarsi in uno spartiacque: senza una svolta concreta, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali potrebbe essere chiamato a valutare anche uno scenario oggi scomodo, ma non più impensabile, come un nuovo cambio in panchina.

Juventus, Spalletti si gioca il futuro: la sosta può essere decisiva

La domanda, a questo punto, non è soltanto se Spalletti debba restare oppure no. La vera domanda è quale Juventus si voglia costruire da qui a giugno e, soprattutto, dalla prossima stagione.

Un eventuale avvicendamento in corsa avrebbe senso soltanto all’interno di una strategia precisa. Se la dirigenza ritenesse che il rapporto con l’attuale allenatore non abbia più le condizioni per proseguire, potrebbe valutare una soluzione temporanea: un traghettatore chiamato a ricompattare il gruppo, restituire equilibrio allo spogliatoio e accompagnare la squadra fino al termine del campionato. Una scelta funzionale a guadagnare tempo, senza compromettere la possibilità di programmare con lucidità il prossimo ciclo tecnico.

Perché il rischio, altrimenti, sarebbe quello di intervenire ancora una volta sull’onda dell’emergenza, senza una reale convinzione sul nome da cui ripartire.

Inzaghi per giugno: un profilo da valutare

In quest’ottica, il nome di Simone Inzaghi merita di restare sul tavolo per la prossima stagione.

Il suo profilo risponde all’esigenza di affidare la squadra a un allenatore con una struttura di gioco riconoscibile, esperienza nella gestione di un gruppo di alto livello e una mentalità abituata a competere per obiettivi importanti. Non sarebbe una soluzione da improvvisare sull’onda dell’emergenza, ma un progetto da valutare con attenzione, attraverso un confronto sulle ambizioni, sulle risorse e sulla possibilità di costruire una squadra realmente adatta alle sue idee.

Proprio per questo, se Inzaghi fosse considerato il profilo ideale per ripartire a giugno, la Juventus dovrebbe avere la lucidità di non bruciare le tappe soltanto per inseguire una risposta immediata.

Un eventuale traghettatore, in questo scenario, rappresenterebbe una scelta coerente con la volontà di programmare il futuro senza farsi condizionare esclusivamente dalle difficoltà del presente.

Da Tudor a Spalletti: il rischio di ripetere gli stessi errori

Ed è qui che si nasconde il rischio più grande: ripetere gli errori del passato. Prima Igor Tudor, poi Spalletti. Cambiare allenatore, affidarsi a una nuova guida e ritrovarsi, dopo poco tempo, a interrogarsi nuovamente sulla bontà della scelta.

Il problema non è cambiare in sé. Nel calcio esistono momenti in cui una svolta diventa necessaria. Il problema è cambiare senza avere una direzione, lasciando che sia l’emergenza a dettare le decisioni e che la necessità del risultato immediato finisca per condizionare anche la programmazione futura.

Se la Juventus sceglierà una soluzione ponte, dovrà avere la forza di mantenerla tale fino a giugno, indipendentemente dagli alti e bassi che inevitabilmente potranno presentarsi.

Altrimenti, il rischio è quello di ritrovarsi ancora una volta a confermare una guida tecnica per poi rimetterla in discussione pochi mesi dopo, senza aver risolto il problema originario.

Una soluzione temporanea deve essere parte di un progetto, non l’ennesimo tentativo dettato dalla paura di perdere.

Juventus, confermare Spalletti soltanto con convinzione

Naturalmente esiste anche un’altra strada: andare avanti con Spalletti. Ma, in quel caso, la scelta dovrà essere convinta e condivisa da tutte le componenti del club.

Non basterà confermare l’allenatore a parole, lasciandolo poi esposto alle difficoltà quotidiane. Serviranno sostegno concreto, chiarezza sugli obiettivi e una responsabilizzazione collettiva.

Dalla dirigenza allo spogliatoio, tutti dovranno sentirsi parte della stessa direzione, senza alibi e senza scaricare sull’allenatore ogni responsabilità.

Perché c’è un aspetto che non può essere trascurato: la Juventus non può trasformarsi in una società che cambia continuamente guida tecnica senza riuscire a consolidare un’identità.

Una simile instabilità è lontana dalla storia e dal DNA bianconero, costruiti negli anni attraverso continuità, senso di appartenenza, disciplina e una cultura del risultato che non si esauriva nella scelta del singolo allenatore.

Il DNA bianconero da ritrovare: la svolta deve partire dalla dirigenza

Ritrovare quello spirito deve essere la priorità. E l’impulso, inevitabilmente, deve partire dall’alto.

È la dirigenza che deve indicare la strada, assumersi la responsabilità delle decisioni e impedire che ogni difficoltà diventi l’occasione per ricominciare da zero.

La Juventus può cambiare allenatore, se ritiene che sia la scelta giusta. Può anche decidere di aspettare giugno per affidare il progetto a un nuovo tecnico. Ma deve sapere che cosa sta facendo e, soprattutto, perché lo sta facendo.

Perché il vero errore non sarebbe cambiare ancora una volta. Sarebbe farlo senza una convinzione, senza una prospettiva e senza la capacità di restare fedeli alla propria decisione.

Alla Juventus, oggi, serve una svolta. Ma prima ancora della svolta in panchina, serve una direzione.