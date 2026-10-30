Home » Calcio » Serie A, designati gli arbitri della 10^ giornata

Serie A, designati gli arbitri della 10^ giornata

di

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le terne arbitrali che dirigeranno le sfide valide per la decima giornata di Serie A.

Sono stati scelti gli arbitri per la decima giornata di Serie A. Sarà Guida l’arbitro del Derby di Milano. Per Udinese-Roma ci sarà invece Maresca. Il big-match tra Juventus e Napoli è stato invece affidato a Sozza. Colombo arbitrerà invece la gara tra Lazio e Cagliari. Per Bologna-Monza è stato scelto Zanotti. A Ferrieri Caputi il match tra il Como e il Venezia. Frosinone-Torino sarà diretta da Mucera. Per Lecce-Genoa la scelta è ricaduta su Marchetti. Sassuolo-Fiorentina è stata affidata a Marcenaro mentre Atalanta-Parma verrà arbitrata da Crezzini.

Marco Guida, arbitro Serie A
Marco Guida, arbitro Serie A

 

Serie A, le designazioni complete

BOLOGNA – MONZA    Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DIONISI

AVAR:      PAGANESSI

 

UDINESE – ROMA    Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV:      CHIFFI

VAR:     PATERNA

AVAR:      AURELIANO

 

MILAN – INTER    Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       DI BELLO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

 

COMO – VENEZIA     h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:     PAIRETTO

VAR:      COSSO

AVAR:     GIUA

 

FROSINONE – TORINO     h. 15.00

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    VOLPI

 

LAZIO – CAGLIARI     h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV:     ABISSO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

 

LECCE – GENOA     h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     RUTELLA

 

JUVENTUS – NAPOLI     h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV:     DOVERI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – FIORENTINA    Lunedì 02/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

 

ATALANTA – PARMA    Lunedì 02/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV:     COLLU

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MERAVIGLIA

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×