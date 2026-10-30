Serie A, designati gli arbitri della 10^ giornata

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le terne arbitrali che dirigeranno le sfide valide per la decima giornata di Serie A.
Sono stati scelti gli arbitri per la decima giornata di Serie A. Sarà Guida l’arbitro del Derby di Milano. Per Udinese-Roma ci sarà invece Maresca. Il big-match tra Juventus e Napoli è stato invece affidato a Sozza. Colombo arbitrerà invece la gara tra Lazio e Cagliari. Per Bologna-Monza è stato scelto Zanotti. A Ferrieri Caputi il match tra il Como e il Venezia. Frosinone-Torino sarà diretta da Mucera. Per Lecce-Genoa la scelta è ricaduta su Marchetti. Sassuolo-Fiorentina è stata affidata a Marcenaro mentre Atalanta-Parma verrà arbitrata da Crezzini.
Serie A, le designazioni complete
BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45
GUIDA (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
COMO – VENEZIA h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO h. 15.00
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA h. 18.00
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 02/11 h. 18.30
MARCENARO
DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
ATALANTA – PARMA Lunedì 02/11 h. 20.45
CREZZINI
LAUDATO – BOATO
IV: COLLU
VAR: PRONTERA
AVAR: MERAVIGLIA