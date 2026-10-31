Milan e Inter si sfidano per il primo derby stagionale, che capita alla 10° giornata ed è già un vero banco di prova per entrambe le società, di seguito vi aggiorneremo con il live testuale del match da San Siro. I rossoneri non possono permettersi di perdere altri punti in campionato: il Como occupa il 4° posto, domani ospiterà il Venezia e può tentare una mini-fuga Champions. Motivo per cui Amorim, dopo il grandissimo passo falso contro il Bologna, deve ritrovare la vittoria e fiducia della dirigenza. Non sarà affatto facile, soprattutto perchè l’Inter si guarda dalla concorrenza agguerrita delle due romane, in sorprendente lotta per il titolo.

Ci sarà una grandissima coreografia da parte del popolo rossonero ad accompagnare gli 11 di Amorim durante l’ingresso in campo. Chivu, invece, ha il grande obiettivo di invertire il trend negativo di 7 derby consecutivi senza vittoria.

Prima del fischio d’inizio grandissima accoglienza della San Siro rossonera per Ricardo Kakà, entrato nella Hall of Fame e per questo motivo premiato dal brand ambassador del Milan Daniele Massaro prima dell’inizio partita.

Il primo tempo live di Milan – Inter

41′: Si rivede il Milan in avanti con l’avanzata di Diawara, e successivo cross preciso, per Pavlovic che stacca più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio della porta.

39′: Movimento giusto di Thuram dopo aver ricevuto un cross da Diouf: taglia fuori De Winter, poi timidissima protesta per essere stato toccato dal belga, ma redarguito dal compagno in nazionale Maignan di rialzarsi.

35′: Diawara anticipa Bisseck e conquista un calcio di punizione a centrocampo, steso da Calhanoglu.

32′: Parata clamorosa, di purissimo istinto di Mike Maignan! Cross di Carlos Augusto rasoterra che attraversa tutta l’area di rigore, il più lesto ad arrivarci è Djed Spence che conclude a botta sicura. Riflesso prodigioso di Maignan che allontana in calcio d’angolo.

31′: Schema per l’Inter: Calhanoglu decide di non crossare e la appoggia defilata per Diouf, la cui conclusione – forte – finisce centrale tra le braccia di Maignan che si prende qualche secondo per terra.

30′: Altro duello vinto da Spence che questa volta sfugge alla pressione di Pavlovic. Punizione molto pericolosa per i nerazzurri.

25′: Cambia totalmente l’inerzia della partita, con l’Inter che si fà prepotentemente sotto e sfiora subito il pareggio nel giro di un minuto. Maignan dice di no alla conclusione di Calhanoglu prima dal limite dell’area, poi con un semi-bagher su tentativo di gol olimpico dall’ex di turno.

23′: Si riapre il derby di Milano! L’Inter punisce ancora da calcio d’angolo: cross di Calhanoglu, corretto da Akanji per Alessandro Bastoni che, tutto solo, gira e infila Maignan. Partita totalmente riaperta.

22′: Thuram punta De Winter in profondità: il difensore belga deve rifugiarsi in angolo.

20′: Uno due che si chiude tra Spence e Diouf, l’inglese arriva al cross che viene però controllato ancora da Maignan, che si distende per agganciare la sfera.

18′: Moreira letteralmente scatenato sulla destra. Scherza ancora Carlos Augusto, filtra la palla per Rabiot che cerca Pulisic in area di rigore. Cross troppo basso intercettato da Barella che, però, non riesce ad allontanarla. Riceve Modric dal limite dell’area e tenta la conclusione, per sua sfortuna impatta completamente su Ramos e si spegne sul fondo, ma era totalmente diretta nello specchio della porta.

15′: L’Inter prova a ricomporsi dopo lo schock di questo primo quarto d’ora. Giro-palla a centrocampo che coinvolge Barella e Calhanoglu, ma nessuna verticalizzazione degna di nota.

12′: Clamoroso raddoppio del Milan! Difesa dell’Inter in bambola sul raddoppio del Diavolo. Secondo assist della serata per Diego Moreira, autore di un primo quarto d’ora in stato di grazia. Assist di fino che trova Rabiot in area di rigore, il francese calcia altrettanto di fino quasi di piatto e trova un improbabile angolo alla sinistra di Martinez. San Siro esplode indemoniato, 2 reti nel giro di pochissimi minuti per un Milan cinico sin qui!

10′: Diego Moreira visto in profondità da Luka Modric, crolla il pallone e prova la conclusione al volo. Pallone sporcato da Carlos Augusto che si rifugia in calcio d’angolo. Poi Moreira aizza il pubblico di casa.

9′: Duello Pavlovic-Spence sull’out di sinistra. L’Inter guadagna un calcio d’angolo battuto molto rapidamente, il cross di Calhanoglu finisce comodo tra le braccia di Maignan.

5′: Passa in vantaggio il Milan! 8° volta nelle ultime 11 partite che l’Inter va in svantaggio, ancora l’uomo derby dell’anno scorso!

Christian Pulisic riceve palla da Pavlovic e lavora benissimo un gran pallone sulla trequarti. Vede Moreira libero sulla destra, l’esterno portoghese finta il cross sulla pressione di Carlos Augusto, rientra sul piede (in teoria) debole e vede Pulisic in area di rigore. Il colpo di tesata dell’americano non lascia scampo a Martinez, vantaggio rossonero e grande giocata del rientrante dall’infortunio.

3′: Barella prova la prima sventagliata del match per l’inserimento di Sucic. Palla troppo lunga, controlla in sicurezza Maignan.

2′: Il primo duello della partita è tra Rabiot, rientrato dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due del Milan, e Alessandro Bastoni. Fallo laterale per l’Inter, con successivo giro-palla nerazzurro.

1′: Fischia Guida! E’ cominciato il primo derby di Milano della stagione.

LIVE Milan – Inter, le formazioni ufficiali del derby di Milano

Milan (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.

Inter (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram.