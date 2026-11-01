Dall’Azerbaigian per rilanciare la Sampdoria: chi è Mezzotero, il 2008 con origini italiane

Nato a Monza (nel 2008), cresciuto tra il Canada e l’Azerbaigian, Lorenzo Mezzorero ieri sera ha segnato il 2-0 con cui la Sampdoria ha battuto la Virtus Entella, rilanciandosi in classifica. Una storia a dir poco incredibile quella di Mezzotero.

Gioca nella nazionale Under 21 dell’Azerbaigian e si è detto pronto anche ad esordire in prima squadra. È il bomber della Primavera blucerchiata, con cui ha segnato 8 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Ora sta diventando un tassello importante anche per la squadra di D’Angelo. Ariete di 190 centimetri, sa difendere il pallone molto bene ed essere decisivo in area avversaria. L’italo-azero Mezzotero si è già preso la Sampdoria. Ma questo è solo l’inizio.