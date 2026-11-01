Juventus-Napoli 2-0: Alajbegovic e Boga rilanciano Spalletti, Allegri ancora ko

La Juventus ritrova la vittoria e supera 2-0 il Napoli all’Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A. Decidono due conclusioni dalla distanza nella ripresa: Alajbegovic sblocca la partita al 70’, Boga firma il raddoppio all’87’. In mezzo, l’espulsione per doppia ammonizione di Marianucci, che lascia gli azzurri in dieci al 75’.

Primo tempo senza gol, occasioni per Lucca e Cabal

Spalletti sceglie Kolo Muani e Woltemade in attacco, con Alajbegovic e McKennie sulle corsie esterne. Il Napoli, con Allegri squalificato e Landucci in panchina, si affida a Lucca al centro del tridente completato da Politano e Lang.

È proprio Lucca a rendersi subito pericoloso: il suo colpo di testa costringe Vicario a una parata decisiva. La Juventus risponde soprattutto sugli sviluppi dei calci piazzati e sfiora il vantaggio con Cabal, che colpisce il legno. Il punteggio resta però fermo sullo 0-0 fino all’intervallo.

Alajbegovic rompe l’equilibrio, Marianucci lascia il Napoli in dieci

Nella ripresa la Juventus prende maggiore iniziativa, mentre il Napoli fatica a dare continuità alle proprie azioni offensive. Spalletti inserisce Zhegrova al posto di Kolo Muani e proprio dal nuovo entrato nasce l’azione che cambia la serata.

Al 70’ Zhegrova serve Alajbegovic, che trova il vantaggio con un potente sinistro da fuori area: il pallone tocca il palo e finisce alle spalle di Meret. Cinque minuti dopo arriva un altro episodio decisivo: Marianucci riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso, complicando ulteriormente il tentativo di rimonta degli ospiti.

Boga chiude la partita: Juventus a 17 punti

Con il vantaggio nel risultato e la superiorità numerica, la Juventus controlla il finale. All’87’ arriva anche il raddoppio: Cambiaso appoggia per Boga, che dal limite batte Meret con un preciso destro a giro.

Spalletti conquista così tre punti dopo la sconfitta contro il Genoa. La Juventus sale a quota 17, superando il Napoli, fermo a 14. Per la formazione di Allegri arriva la quarta sconfitta in questo campionato.