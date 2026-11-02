Roma, occasione d’oro a Manchester: Gasperini può affondare lo United di Carrick, ma Old Trafford fa paura

La Roma arriva a Manchester con una consapevolezza diversa rispetto al passato. La squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo un momento estremamente positivo, ha ritrovato entusiasmo, risultati e soprattutto un’identità di gioco precisa. Dall’altra parte c’è un Manchester United in grande difficoltà, reduce da una serie di risultati negativi che hanno alimentato dubbi, tensioni e interrogativi sul futuro della guida tecnica di Michael Carrick.

Sulla carta, per i giallorossi, è una delle occasioni più interessanti della stagione. Ma attenzione a considerare già scritto il risultato: affrontare lo United a Old Trafford significa misurarsi anche con una storia pesante, con uno stadio che in passato ha riservato alla Roma alcune delle serate più dolorose della propria storia europea.

Roma, il momento è quello giusto: Gasperini ha costruito una squadra competitiva

I numeri raccontano una squadra in crescita. La Roma ha trovato continuità in campionato, con sette vittorie e tre pareggi, dimostrando di poter competere anche contro avversari di alto livello come Inter, Como e Napoli.

Il percorso europeo, invece, presenta qualche difficoltà in più, soprattutto per la sconfitta contro il Real Madrid, arrivata al termine di una partita nella quale i giallorossi avevano comunque mostrato personalità e capacità di mettere in difficoltà gli spagnoli.

Il dato che colpisce maggiormente è quello offensivo: 36 reti realizzate nelle prime 13 partite. Una produzione importante, che testimonia quanto il lavoro di Gasperini stia incidendo sulla mentalità della squadra.

La Roma attacca con tanti uomini, cerca continuamente la profondità e non rinuncia a prendere l’iniziativa. Ma il vero salto di qualità riguarda la rosa: oggi l’allenatore può contare su diverse alternative e su giocatori in grado di mantenere alto il livello della squadra anche attraverso le rotazioni.

Non è soltanto una questione di risultati. È la sensazione di avere finalmente una squadra riconoscibile, capace di affrontare le partite con un’identità precisa.

Manchester United, Carrick rischia grosso: una crisi che va oltre i risultati

La situazione in casa Manchester United è decisamente più complicata. I Red Devils arrivano alla sfida con la Roma dopo una serie di prestazioni deludenti, con sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove partite.

In Premier League la squadra occupa il diciassettesimo posto, con una sola vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Un rendimento che ha inevitabilmente aumentato la pressione sull’ambiente e sulla guida tecnica.

La sconfitta per 2-0 contro il Chelsea ha ulteriormente complicato il quadro. Anche in Europa le cose non sono andate meglio: le battute d’arresto contro Atletico Madrid e Como hanno evidenziato problemi difensivi e una squadra che fatica a trovare equilibrio.

Il rischio per Carrick non riguarda soltanto la classifica. Quando una squadra come il Manchester United perde fiducia, anche le difficoltà individuali diventano problemi collettivi. E quando iniziano a emergere tensioni nello spogliatoio, il lavoro dell’allenatore diventa ancora più complicato.

La Roma potrebbe approfittarne, soprattutto se riuscirà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare le incertezze degli inglesi.

Oltre un miliardo speso, ma lo United continua a deludere

C’è un altro elemento che rende ancora più pesante la crisi del Manchester United: gli investimenti effettuati negli ultimi anni.

Il club inglese ha continuato a spendere cifre enormi sul mercato, senza però riuscire a costruire una squadra realmente competitiva e stabile.

Anche nell’ultima estate gli investimenti sono stati particolarmente importanti, con operazioni da decine di milioni di euro. Il problema, tuttavia, non sembra essere soltanto la qualità dei singoli acquisti, ma la capacità di integrarli in un progetto tecnico credibile.

Un club che investe così tanto non può accontentarsi di navigare nella parte bassa della classifica. Le aspettative sono inevitabilmente diverse e la pressione diventa una conseguenza naturale.

Per Carrick, la sfida contro la Roma rappresenta quindi molto più di una semplice partita europea. Un altro risultato negativo potrebbe rendere ancora più difficile la sua permanenza sulla panchina dei Red Devils.

Il tabù Old Trafford: la Roma deve dimenticare il passato

C’è però un particolare che Gasperini non può ignorare.

La Roma non ha mai vinto a Old Trafford. Quattro trasferte, quattro sconfitte, con due risultati entrati tristemente nella memoria dei tifosi giallorossi: il 7-1 e il 6-2.

Sono pagine difficili da dimenticare, ma appartengono a un’altra epoca e a contesti completamente differenti.

Questa Roma arriva in Inghilterra con caratteristiche diverse, una maggiore solidità e una condizione psicologica che può fare la differenza. Non deve necessariamente cancellare il passato, ma dimostrare di avere la personalità per scrivere una storia nuova.

Il Manchester United non è più la macchina da guerra di qualche anno fa, ma sarebbe un errore sottovalutare il peso di una squadra che, anche nei momenti più complicati, può trovare energie importanti davanti al proprio pubblico.

Gasperini ha una grande opportunità, ma serve una Roma senza paura

La partita può rappresentare uno snodo importante nella stagione giallorossa. Vincere a Manchester significherebbe conquistare un risultato di prestigio, dare ulteriore forza al progetto di Gasperini e dimostrare che la Roma può ambire a qualcosa di importante anche in Europa.

Il tecnico dovrà però evitare che l’entusiasmo si trasformi in superficialità. Serviranno intensità, attenzione nelle transizioni e capacità di gestire i momenti della partita.

La Roma ha le qualità per mettere in difficoltà gli inglesi, soprattutto se riuscirà a sfruttare gli spazi che potrebbero concedere. Ma servirà anche una prestazione matura, perché le partite europee si decidono spesso sui dettagli.

Per il Manchester United è una gara da non sbagliare, per Carrick potrebbe diventare un appuntamento decisivo. Per Gasperini, invece, è l’occasione di confermare che il percorso intrapreso a Roma sta andando nella direzione giusta.

Old Trafford aspetta i giallorossi. Stavolta, però, la Roma non vuole essere soltanto una comparsa: vuole tornare da Manchester con una notte da ricordare.