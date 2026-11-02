Sassuolo-Fiorentina, rinascita viola: altro crollo neroverde

Vince 2-4 a Reggio Emilia la Fiorentina di Paolo Vanoli contro il Sassuolo nel penultimo posticipo della 10^giornata di Serie A.

Gol e spettacolo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. E’ Laurienté al 25′ ad aprire le marcature per i neroverdi. Pari viola nel recupero del primo tempo. La firma è di Pellegrino. Pronti-via e dopo 300 secondi nella ripresa la Fiorentina fa 1-2 con Njie. 2-2 neroverde che arriva al 65′ a segnare è sempre un super Laurienté. Fiorentina che la vince nel finale, prima è Mastantuono su assist del subentrato Goncalves a fare 2-3. 2-4 definitivo che porta poi la firma di Valdepenas su assist di Ndour allo scadere.

Sassuolo-Fiorentina 2-4

Vince 2-4 la Fiorentina di Paolo Vanoli a Reggio Emilia contro il Sassuolo. 25 sul cronometro ed è 1-0. Lancio illuminante di Sebastiano Esposito per Laurienté che approfitta dell’uscita incerta di De Gea per batterlo per il vantaggio. In chiusura di primo tempo è però già 1-1. Njie appoggia per Pellegrino che si gira e con la punta batte Turati per il suo terzo gol in campionato. In avvio di ripresa è sorpasso viola con Njie che trova il secondo gol consecutivo con una meravigliosa conclusione a giro che si incastona all’angolino. Il Sassuolo non molla e al 65’ fa 2-2. Laurienté riceve da Matic e dopo una meravigliosa giravolta su Jimenez in area calcia forte e imparabilmente sul palo opposto battendo e De Gea.

La Fiorentina non si abbatte e nel finale la vince. Vanoli cambia modulo ed inserisce Goncalves per Brescianini ed è proprio il portoghese ad ispirare per Mastantuono freddo da dentro l’area a battere Turati per il 2-3 e il quarto gol in questa Serie A. All’ultimo istante c’è poi spazio anche per il 2-4, la firma è di Valdepenas bravo a chiudere sul secondo palo il preciso cross teso di Ndour. Con la Fiorentina che quasi due mesi dopo torna così al successo in campionato superando il Monza e agganciando proprio il Sassuolo di Aquilani a 8 punti in classifica…