Atalanta-Parma, tracollo Dea: prima gioia per Gila

Vince 0-3 il Parma in casa dell’Atalanta con una prestazione di personalità. Ko pesantissimo per la Dea di Maurizio Sarri.

Primo tempo ordinato e di buona personalità dell’Atalanta che va però sotto. E’ Fabbian a trovare la rete dello 0-1. Raddoppio Parma che arriva nella ripresa è Zappacosta con una sfortunata autorete a fissare il punteggio sullo 0-2. 0-3 finale che è poi griffato da uno straordinario Simone Lontani.

Atalanta-Parma 0-3, le parole di Giuntoli e Sarri

Così Giuntoli nel post-partita: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi, il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile. Dobbiamo lavorare molto, in questo momento vogliamo pensare a lavorare, a testa bassa, da domani andiamo tutti in ritiro. Sarri in discussione? Ci mettiamo in discussione tutti i giorni, la prestazione di oggi è da imputare a società, giocatori e staff, non bisogna puntare il dito contro nessuno“.

Così invece Maurizio Sarri: “Devo capire cosa è successo perché la partita è difficile da decifrare. Il primo tempo per me è stato fatto bene poi abbiamo preso gol e ci siamo innervositi. Poi ci siamo spenti. Dobbiamo stare zitti e chiedere scusa a società e tifosi. La partita è stata persa per l’aspetto emotivo, non per l’aspetto tattico. La squadra ha fatto un calcio di palleggio, giocando nello stretto, bei movimenti senza palla. Purtroppo ci siamo innervositi e siamo usciti dalla partita. Inconcepibile chiaramente prendere 3 gol come quelli presi da noi. Mentalmente la squadra è da rimettere a posto. Ma ripartiamo dal primo tempo, che è stato dominato. Prendiamo del positivo per poi capire cosa non ha funzionato”