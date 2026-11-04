Nuovo San Siro, Inter e Milan hanno già speso 46,5 milioni: ecco dove sono finiti i soldi

Il progetto del nuovo Generali Stadium è ancora nella fase preparatoria, ma Inter e Milan hanno già sostenuto spese per 46,5 milioni di euro. Ecco il dettaglio degli investimenti effettuati dai due club attraverso la società partecipata Stadio San Siro.

Il nuovo stadio di Inter e Milan comincia a pesare sui bilanci delle due società. I lavori per la realizzazione del Generali Stadium non sono ancora iniziati, ma i club milanesi hanno già affrontato un primo investimento significativo per portare avanti il progetto destinato a cambiare il futuro di San Siro.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sulla base dei documenti di bilancio della società Stadio San Siro S.p.A., le spese già sostenute ammontano complessivamente a 46,5 milioni di euro.

Si tratta di costi relativi alle attività preparatorie, agli studi di fattibilità e alla progettazione del nuovo impianto, che sorgerà nell’area dell’attuale Giuseppe Meazza.

Nuovo stadio Inter e Milan: come sono stati spesi i 46,5 milioni

La cifra emerge dal bilancio chiuso al 30 giugno 2026 della società Stadio San Siro S.p.A., partecipata da Inter e Milan e costituita nell’ottobre 2025 per gestire l’operazione legata al nuovo impianto.

Nel dettaglio, le spese risultano così suddivise:

38,5 milioni di euro per prestazioni di servizi e consulenze legate agli studi di fattibilità e alla progettazione.

per prestazioni di servizi e consulenze legate agli studi di fattibilità e alla progettazione. 6,7 milioni di euro per i diritti edificatori.

per i diritti edificatori. 1,3 milioni di euro per oneri finanziari collegati al finanziamento utilizzato per sostenere le spese.

La parte più consistente dell’investimento riguarda dunque il lavoro tecnico e progettuale necessario per arrivare alla realizzazione del nuovo stadio.

Generali Stadium, il progetto che cambierà San Siro

Inter e Milan hanno presentato il progetto architettonico del nuovo impianto, destinato a diventare la futura casa delle due società.

Il Generali Stadium avrà una capienza prevista di circa 71.500 spettatori e sarà realizzato dagli studi Foster + Partners e MANICA, con gli architetti Norman Foster e David Manica.

L’investimento complessivo per l’intera operazione di riqualificazione dell’area è stimato in circa 2,3 miliardi di euro. Una cifra che comprende non soltanto la costruzione dello stadio, ma anche le opere infrastrutturali, gli interventi urbanistici e la trasformazione degli spazi circostanti.

L’obiettivo dei due club è aumentare i ricavi attraverso una struttura moderna, dotata di aree hospitality, attività commerciali e servizi dedicati ai tifosi.

Inter e Milan, quando inizieranno i lavori del nuovo stadio?

Il percorso verso la nuova struttura prevede ancora diversi passaggi amministrativi e progettuali. L’avvio dei lavori è previsto indicativamente nel 2027-2028, mentre l’inaugurazione del nuovo impianto è attesa in vista della stagione 2031-2032.

Il progetto rappresenta una svolta strategica per entrambe le società, che puntano a ridurre il divario economico con i principali club europei attraverso maggiori ricavi da stadio.

I 46,5 milioni già spesi rappresentano soltanto una prima parte di un investimento molto più ampio. La vera sfida per Inter e Milan sarà trasformare il nuovo Generali Stadium in una risorsa economica fondamentale per il futuro dei due club.

Fonte: Calcio e Finanza, 4 novembre 2026, articolo di Luca Cosentini. Leggi l’articolo originale