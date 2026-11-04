Milan, Amorim avverte: «Dobbiamo vincere». Rotazioni contro il Ferencváros, il derby è già alle spalle

Ruben Amorim presenta Milan-Ferencváros alla vigilia della quarta giornata di Europa League: il tecnico rossonero chiede continuità dopo il successo contro l’Inter, annuncia alcune rotazioni e non nasconde l’insoddisfazione per il rendimento stagionale.

Il Milan vuole ripartire dalla vittoria nel derby contro l’Inter, ma Ruben Amorim non vuole che il successo nella stracittadina diventi un motivo di distrazione. Alla vigilia della sfida contro il Ferencváros, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League, l’allenatore portoghese ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione.

La partita contro gli ungheresi, in programma giovedì 5 novembre a San Siro, rappresenta un appuntamento importante per rilanciare il percorso europeo dei rossoneri. Il messaggio di Amorim è chiaro: serve continuità, indipendentemente dagli interpreti che scenderanno in campo.

Amorim archivia il derby: «Dobbiamo arrivare fino in fondo»

Il tecnico ha ribadito che il successo contro l’Inter appartiene ormai al passato e che l’attenzione deve essere rivolta esclusivamente alla prossima partita.

«L’obiettivo è la continuità. La partita con l’Inter è passata e bisogna pensare all’Europa League. Siamo stati molto continui durante il derby, invece ci sono state partite in cui non lo siamo stati. Poco importa chi giochi o le rotazioni: vogliamo fare risultato per andare in fondo alla competizione».

Un messaggio che testimonia le ambizioni del Milan, chiamato a recuperare terreno dopo un avvio europeo complicato. Amorim vuole una squadra capace di ripetere anche in Europa l’atteggiamento mostrato nella vittoria contro i nerazzurri.

Milan-Ferencváros, previste rotazioni: Amorim non vuole altri infortuni

Uno dei temi principali della conferenza riguarda le possibili scelte di formazione. Il calendario fitto impone attenzione nella gestione delle energie e il tecnico portoghese ha confermato che ci saranno alcuni cambiamenti.

«La partita più importante è la prossima. Dobbiamo stare attenti con alcuni giocatori, abbiamo un programma alle spalle e non possiamo permetterci di perdere altri giocatori. Questa è una partita importante, faremo delle rotazioni, abbiamo la responsabilità di vincere la partita».

Amorim non vuole correre rischi inutili, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati. L’obiettivo è avere tutti gli elementi nelle migliori condizioni possibili per affrontare il calendario delle prossime settimane.

Il Ferencváros, inoltre, non deve essere sottovalutato: la formazione ungherese arriva a San Siro con un percorso positivo e rappresenta un avversario da affrontare con la massima attenzione.

Amorim non è soddisfatto: «Possiamo fare meglio»

L’allenatore rossonero ha affrontato anche il tema della differenza di rendimento tra campionato ed Europa League. Il Milan non ha ancora trovato la continuità desiderata e Amorim non ha nascosto la propria insoddisfazione.

«Non sono soddisfatto né in Europa League né in Serie A. Penso che possiamo fare di meglio».

Il tecnico ha ricordato le difficoltà incontrate contro il Benfica, la buona prestazione contro il Salisburgo e le circostanze particolari della gara contro il Bournemouth, condizionata da un’espulsione e da due calci di rigore.

Secondo Amorim, la squadra ha ancora margini di miglioramento e deve imparare a gestire meglio le diverse situazioni durante le partite.

Il Ferencváros fa paura: «È una squadra abituata a vincere»

Amorim ha dedicato attenzione anche all’avversario, sottolineandone organizzazione, qualità e mentalità vincente.

«Il Ferencváros è una squadra abituata a vincere. Sono a loro agio con il 4-2-3-1, ruotano molto i ruoli, hanno un’identità forte. I loro centrocampisti sono forti, sanno giocare e sanno vincere le partite».

Il tecnico ha poi ricordato che la responsabilità di fare risultato, giocando davanti al proprio pubblico, spetta soprattutto al Milan.

«Contro l’Inter siamo rimasti umili e attenti ai dettagli, dovremo avere lo stesso approccio anche contro il Ferencváros».

La squadra ungherese arriverà a San Siro senza particolari pressioni, ma i rossoneri non possono permettersi passi falsi.

Milan, obiettivo continuità: Amorim vuole una squadra dominante

In conclusione, Amorim ha ribadito che il percorso di crescita del Milan non può considerarsi concluso. La squadra ha già un’identità precisa, ma deve migliorare nella capacità di controllare le partite e creare occasioni da gol.

Il tecnico vuole un gruppo propositivo, capace di imporre il proprio gioco e mantenere alta l’intensità per tutti i novanta minuti.

La vittoria nel derby ha restituito entusiasmo all’ambiente, ma adesso serve una conferma europea. Contro il Ferencváros il Milan ha un’occasione importante per dimostrare che il successo contro l’Inter può rappresentare un punto di partenza e non un episodio isolato.