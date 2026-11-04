Mohamed Salah è diventato molto più di un semplice calciatore per la città di Trabzon: il suo arrivo in Turchia ha scatenato una vera e propria Salah-mania, tra murales, tifosi in pellegrinaggio e un entusiasmo che sta sorprendendo tutti.

Dopo nove stagioni indimenticabili con il Liverpool, l’attaccante egiziano ha scelto una nuova avventura con il Trabzonspor. Una decisione che aveva fatto discutere, soprattutto in Inghilterra, dove diversi commentatori si aspettavano di vederlo ancora protagonista in uno dei maggiori campionati europei.

Ma in Turchia l’impatto è stato straordinario. Come racconta la stampa internazionale, Salah è diventato rapidamente un idolo della città, attirando l’attenzione anche di chi non segue abitualmente il calcio.

Dai murales ai tifosi in pellegrinaggio: la Salah-mania conquista Trabzon

La curiosità più sorprendente riguarda un luogo diventato una vera attrazione per i sostenitori: una grande roccia in una zona montuosa dove Salah si era fermato per scattare una fotografia.

Da quel momento, alcuni tifosi hanno iniziato a raggiungere il posto per ripetere lo scatto e rendere omaggio al loro nuovo idolo.

Non mancano murales, prodotti celebrativi e iniziative dedicate all’attaccante. Il suo arrivo ha contribuito anche ad accrescere l’interesse turistico nei confronti della città, con collegamenti e pacchetti di viaggio pensati per i tifosi egiziani.

Salah si è già preso la Turchia: numeri da protagonista

Anche sul campo l’egiziano sta rispondendo alle aspettative. Dopo una stagione complicata al Liverpool, dove il rapporto con Arne Slot era finito sotto i riflettori, Salah ha ritrovato entusiasmo e continuità.

Il suo gol nel derby contro il Besiktas ha contribuito a consolidare ulteriormente il legame con i sostenitori del Trabzonspor.

Il trasferimento, inizialmente accolto con sorpresa da una parte della stampa inglese, sta quindi assumendo i contorni di una scommessa vincente.

Dall’addio al Liverpool al nuovo trono turco: la rivincita di Salah

A 34 anni, Salah ha scelto di cambiare scenario e di diventare il volto di un nuovo progetto calcistico.

A Liverpool aveva conquistato trofei, record e l’affetto di milioni di tifosi. Ora sta costruendo una nuova storia sulle rive del Mar Nero, dove il suo nome è già diventato un fenomeno popolare.

La domanda, adesso, è una sola: quanto potrà crescere ancora la Salah-mania in Turchia?