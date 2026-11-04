LIVE Champions League: il Napoli di Allegri e il Como di Fabregas impegnati nelle complicate trasferte europee, rispettivamente contro Porto e Lens. I partenopei non possono più permettersi di sbagliare dopo 2 sconfitte nelle prime 3 giornate e, nella bolgia del Do Dragao, servirà una vera e propria impresa per scacciare i fantasmi della zona bassa nella League Phase di Champions. Un’altra sconfitta allontanerebbe sensibilmente anche la possibilità dei playoff. Discorso diverso per il Como che, con 6 punti sui primi 9 disponibili, ha la ghiotta occasione di entrare in Top8 scavalcando il Bayern Monaco, e confermandosi la principale outsider.

Fabregas atteso dal Lens, che ha avuto un sensibile calo in Ligue 1 e occupa attualmente il 9° posto: Nico Paz e compagni non vogliono ripetere gli errori che sono costati la sconfitta di Rotterdam, anzi l’obiettivo è continuare a sognare.

LIVE Champions League, le probabili formazioni di Porto – Napoli e Lens – Como

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund.

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.