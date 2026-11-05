Como straripante! Dalla D al dominio in Champions: la parabola mozzafiato

C’è una storia incredibile che sta incantando l’universo pallonaro. Ma è una storia che racconta di una parabola mozzafiato, forse spiegabile solamente nei sogni di un film. Il Como domina in Champions e, dopo aver segnato nove gol al Lens in trasferta, adesso può guardare le avversarie con maggior fiducia e un’immensa consapevolezza.

Nel 2019 i lariani navigavano in Serie C con molta fatica, poi hanno scalato due categorie con immensa determinazione e una progettualità ammirevole. Gli ingenti investimenti della proprietà Hartono sono stati cooperati da una capacità strategica dirigenziale degna di nota.

Ora il Como continua a sognare anche in Champions. E domenica si presenta a San Siro per uno scontro d’alta quota contro l’Inter che può fornire i contorni di un sogno ancora da esplorare.