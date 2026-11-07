Serie A, primo pari per il Lecce. Torna a vincere il Cagliari

Nelle gare delle 15:00 del sabato torna a vincere il Cagliari che batte in casa 1-0 il Frosinone. Primo pareggio stagionale per il Lecce dopo 3 vittorie e 7 ko. Contro il Torino finisce 1-1.

Vince 1-0 il Cagliari contro il Frosinone a cui non basta un super Palmisani. Adopo con una grande conclusione dalla distanza decide la gara. Decisivo anche un super Caprile. Termina 1-1 invece tra Torino e Lecce. E’ l’autorete di Gaspar a sbloccare le marcature su tentativo di Simeone. Lecce che pareggia poi con il subentrato N’Dri, conclusione a giro deviata.

Cagliari-Frosinone 1-0

Doppia chance Cagliari al 18′ e al 20′. Sprecano Maldini e Mendy. Al 25′ infortunio per Trepy, dentro al suo posto Sugamele. Frosinone che prova a sbloccarla, Calò ci prova due volte al 29′ e al 31′. Al 38′ il Cagliari passa con Adopo. Il centrocampista scambia con Mendy e calcia dalla distanza per la rete che vale il vantaggio. Al 55′ il Frosinone sfiora il pari. Ancora Calò. Miracolo di Caprile sul centrocampista. Al 63′ ancora Calò su punizione, niente da fare. Doppia chance Frosinone al 75′. Traversa di Cichella e parata di Caprile su Birligea. Finisce 1-0 Cagliari nel giorno del compleanno di Gigi Riva.

Torino-Lecce 1-1

Al 22′ Perri salva il Toro. Miracolo sul cross di Gallo che diventa pericoloso. Primo tempo che finisce 0-0. Al 60′ Torino avanti. Il Cholito Simeone trova la deviazione fortunata di Gaspar, 1-0 e autogol. Al 73′ il Lecce pareggia con N’Dri. Conclusione a giro deviata da Braganca in porta 1-1. Al 88′ il Toro sfiora il 2-1. Palo di Adams in acrobazia.