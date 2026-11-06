Udinese, Zanetti parte male: ko contro il Venezia di Nicola

Crolla 2-1 contro il Venezia contro l’Udinese nell’anticipo del venerdì dell’undicesima giornata di Serie A. Esordio negativo per Paolo Zanetti.

Non inizia bene il percorso all’Udinese per Paolo Zanetti, i bianconeri sono stati sconfitti dal Venezia di Davide Nicola, al secondo successo dall’arrivo in laguna. 3 punti che valgono anche il sorpasso in classifica con il Venezia ora penultimo e l’Udinese ultima. Dopo un primo tempo senza gol la gara si sblocca in avvio di ripresa. Assist di Hainaut e gol di Toma Basic, il primo in questa sua nuova avventura. 1-1 che arriva poco dopo Hainaut nel tentativo goffo di anticipare Davis manda il pallone addosso a Moreno che firma così il suo secondo autogol stagionale. 2-1 finale che porta poi la firma di Kike Perez con una gran conclusione da fuori.

Venezia-Udinese 2-1

Nella sfida tra ex in panchina è Davide Nicola e il suo Venezia ad avere la meglio sulla nuova Udinese di Paolo Zanetti. Nel primo tempo è il Venezia a far la partita creando subito due palle gol, al 5′ con Hainaut e al 25′ con Mazzocchi. Al 34′ prima chance ospite con Ekkelenkamp, para però Stankovic. Prima frazione che termina senza gol, 0-0.

Pronti-via e ad inizio ripresa le squadre si scatenano. Dopo un avvio coraggioso dell’Udinese che crea 3 opportunità tra il 45′ e il 53′ due con Ekkelenkamp e una con Davis è il Venezia a passare. 54 sul cronometro ed è 1-0. Cross di Hainaut, velo di Akor Adams e conclusione di prima di Basic per il vantaggio. Passano 3 minuti ed è già 1-1. Cross per Davis con Hainaut che lo anticipa, la palla sbatte su Moreno e finisce in rete, pari Udinese. Autorete convalidata dopo lungo check. Al 65′ il Venezia torna avanti, grande conclusione da fuori di Kike Perez, 2-1. Al 80′ annullato il 3-1 di Akor Adams, doppia infrazione, fallo di mano e fuorigioco. Finisce 2-1, Venezia penultimo e Udinese ultima.