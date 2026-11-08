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Italia, Gianluca Mancini dà forfait: convocato Palma

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Novità nelle condonazioni dell’Italia di Mancini verso le sfide con Francia e Belgio in programma a novembre. Non potrà  rispondere alla convocazione Gianluca Mancini: il difensore della Roma, costretto a dare forfait a causa di un infortunio muscolare, resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Al suo posto è stato convocato Palma dell’Udinese.

 

Gli Azzurri si raduneranno stasera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove lunedì pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento.

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