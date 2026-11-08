Suwarso incontra Moratti e lo celebra: “Grazie per aver condiviso tempo e saggezza”

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha incontrato Moratti e ha voluto celebrare l’ex presidente dell’Inter con una story su Instagram ricca di belle parole: “E’ stato un vero onore e un grande piacere incontrare il presidente Moratti, un uomo la cui passione e dedizione hanno contribuito a creare alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del calcio. Trascorrere del tempo con lui e imparare dalla sua esperienza ha significato molto per me. Grazie, presidente Moratti, per il suo tempo e per aver condiviso la sua saggezza”. E domani appuntamento a San Siro per la sfida tra Inter e Como.