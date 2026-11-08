Serie A, la Roma vince ancora: Sassuolo ko. Aquilani ora trema

Una grande Roma sconfigge 3-0 il Sassuolo all’Olimpico nell’ultima gara prima della sosta nazionali. Altro ko per i neroverdi.

Vince e si mette alle spalle la beffa dell’Old Trafford la Roma 3-0 contro il Sassuolo. 27 sul cronometro e giallorossi avanti. Hermoso conquista palla nell’area avversaria se la sposta dal sinistro al destro e calcia forte in porta battendo un incolpevole Muric. 3 minuti ed è già 2-0. Conclusione di Malen deviata prima da Idzes e poi da Walukiewicz con quest’ultimo che ma manda il pallone in porta per il raddoppio giallorosso.

In avvio di ripresa è poi Malen ad avere la palla del 3-0. Azione in solitaria di Soulé che salta anche Muric e a porta vuota appoggia al centro dove l’olandese si incespica sul pallone sprecando sulla linea il più facile dei gol. 3-0 che arriva comunque al 58′. Malen appoggia al limite per Mora che entra in area e con il destro calcia in porta per la sua quarta rete in campionato, la terza consecutiva dopo quelle con Cagliari e Udinese chiudendo così definitivamente il match. Con Aquilani che ora trema.

Roma-Sassuolo 3-0, ora Aquilani rischia

Come anticipato da Sportitalia, Alberto Aquilani, già in discussione da una settimana, dopo l’ennesima sconfitta con la Roma è a rischio esonero. Il club sta valutando concretamente la possibilità di cambiare allenatore.

⚫️🟢 Aggiornamento rispetto alla notizia di poco fa: come anticipato da @tvdellosport lunedì 2 novembre dopo la sconfitta con la Roma il Sassuolo valuta la possibilità di esonerare Aquilani, già in discussione dopo il match perso con la Fiorentina. In tribuna a Roma era presente Roberto D’Aversa. Al momento nessun contatto tra le parti, ma è un profilo che la società potrebbe prendere in considerazione — Luca Cilli (@Luca_Cilli) November 7, 2026

Aggiornamento rispetto alla notizia di poco fa: come anticipato da Sportitalia lunedì 2 novembre dopo la sconfitta con la Roma il Sassuolo valuta la possibilità di esonerare Aquilani, già in discussione dopo il match perso con la Fiorentina. In tribuna a Roma era presente Roberto D’Aversa. Al momento nessun contatto tra le parti, ma è un profilo che la società potrebbe prendere in considerazione. Così il nostro Luca Cilli.