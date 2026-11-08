Home » Calcio » Serie A, la Roma vince ancora: Sassuolo ko. Aquilani ora trema

Serie A, la Roma vince ancora: Sassuolo ko. Aquilani ora trema

di

Una grande Roma sconfigge 3-0 il Sassuolo all’Olimpico nell’ultima gara prima della sosta nazionali. Altro ko per i neroverdi. 

Vince e si mette alle spalle la beffa dell’Old Trafford la Roma 3-0 contro il Sassuolo. 27 sul cronometro e giallorossi avanti. Hermoso conquista palla nell’area avversaria se la sposta dal sinistro al destro e calcia forte in porta battendo un incolpevole Muric. 3 minuti ed è già 2-0. Conclusione di Malen deviata prima da Idzes e poi da Walukiewicz con quest’ultimo che ma manda il pallone in porta per il raddoppio giallorosso.

In avvio di ripresa è poi Malen ad avere la palla del 3-0. Azione in solitaria di Soulé che salta anche Muric e a porta vuota appoggia al centro dove l’olandese si incespica sul pallone sprecando sulla linea il più facile dei gol. 3-0 che arriva comunque al 58′. Malen appoggia al limite per Mora che entra in area e con il destro calcia in porta per la sua quarta rete in campionato, la terza consecutiva dopo quelle con Cagliari e Udinese chiudendo così definitivamente il match. Con Aquilani che ora trema.

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma

 

Roma-Sassuolo 3-0, ora Aquilani rischia

Come anticipato da Sportitalia, Alberto Aquilani, già in discussione da una settimana, dopo l’ennesima sconfitta con la Roma è a rischio esonero. Il club sta valutando concretamente la possibilità di cambiare allenatore. 

Aggiornamento rispetto alla notizia di poco fa: come anticipato da Sportitalia lunedì 2 novembre dopo la sconfitta con la Roma il Sassuolo valuta la possibilità di esonerare Aquilani, già in discussione dopo il match perso con la Fiorentina. In tribuna a Roma era presente Roberto D’Aversa. Al momento nessun contatto tra le parti, ma è un profilo che la società potrebbe prendere in considerazione. Così il nostro Luca Cilli. 

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×