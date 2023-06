“Mi molestavano”: tennis sotto choc, l’annuncio dell’ex tennista

L’assurdo racconto giunto proprio in queste ore. Sono rimasti tutti senza parole, arriva direttamente dal mondo del Tennis

Non è tutto oro quello che luccica. Il Tennis è uno sport straordinario, per anni ha assunto una forma potremmo dire di ‘nicchia’, visto quella che è stata la platea che si è concentrata attorno a tutto quello che riguarda questo mondo cosi particolare. Col tempo, anche questo sport ha avuto una diffusione importante e gli appassionati sono diventati tantissimi. Merito, ovviamente, anche di coloro i quali sono stati poi i protagonisti, campioni che hanno trascinato a suon di giocate, numeri da urlo e classe da vendere, una quantità importante di persone.

E cosi sono aumentati anche i giovani con voglia di approcciarsi a questa realtà. Ragazzi e ragazze col sogno di calcare i campi del Grande Slam, dal Roland Garros a Wimbledon passando per US Open ed Australian Open. Non tutti riescono ad arrivare a livelli cosi alti: l’Italia ha fatto un lavoro molto importante in questi anni per crescere i suoi campioni, e qualche risultato è arrivato. C’è chi, poi, entra nel circuito professionistico ritagliandosi come delle soddisfazione pur non arrivando ai livelli di Berrettini, Vinci, Giorgi o ancora Pennetta e Fognini.

E’ il caso di Sara Ventura, che da giovanissima ha avuto la possibilità di alimentare una classe straordinaria, riuscendo anche a vincere diversi tornei italiani. Ben 15 vittorie all’interno del contesto nostrano, che hanno ovviamente dato modo alla stessa Sara di potersi anche interfacciare con giocatrici importanti del circuito. Eppure, proprio in queste ore sono emersi dei retroscena molto particolari riguardanti la sua carriera.

Sara Ventura, le molestie e le accuse al mondo del Tennis

Oggi la Ventura ha ben 47 anni ed ha cambiato vita. Vive a Milano, ha aperto una palestra sui Navigli nel 2015. Quando giocava a Tennis, però, ha dovuto affrontare anche un tema molto caldo che è quello degli abusi. Cosi lei stessa, parlando ai microfoni di ‘Vanity Fair’, è riuscita a tirare fuori la questione lasciando tutti senza parole.

“A volte, in trasferta, dividevo la camera con l’allenatore”, ha raccontato Sara. “Lo facevo per risparmiare, ma dovevo stare attenta che di notte andasse tutto bene”, le parole dell’ex tennista. “Ho subito abusi di ogni tipo!”, l’assurda rivelazione che ha lasciato davvero i lettori senza parole.

Poi un’accusa velata anche al mondo del Tennis, visto che Sara ha ammesso di averne parlato anche con altre colleghe del circuito. “Mi dicevano: ‘eh sì, funziona così, ci siamo passate anche noi’. Ho imparato a dormire con la racchetta vicino”, ha ancora raccontato la Ventura.