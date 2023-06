Monaco ai piedi di Elisabetta Gregoraci: la visione è rovente

Sa sempre come render felici i propri fan la bella Elisabetta Gregoraci che fa il nuovo pieno di like sui social

Se vi diciamo conduttrice e showgirl, ma anche stupenda ex modella italiana, voi a chi pensate? Elisabetta Gregoraci è sicuramente tutto questo ed è anche tutto ciò che un uomo desidera di seguire suoi propri social. Sempre sorridente, ma quando vuole, incredibilmente sexy.

La splendida calabrese classe ’80, adesso ha ben 43 anni ed un figlio, ma per lavoro le capita ancora spesso di viaggiare. Certo, ormai non è più sulle passerelle, ma non crediate che sia per via del fisico. Quello, negli anni è rimasto incredibilmente uguale, ed oggi sui social si vede. Infatti l’ex di Briatore è amatissima.

Elisabetta Gregoraci sexy: Monaco ai suoi piedi

La verità è che sia chi la segue da sempre che i più giovani, non vogliono rinunciare a lei ed a sostenerla sia nelle storie che per quanto riguarda i post. A dirla tutta il fisico pazzesco di Elisabetta continua a conquistare chi ha aperto il profilo e si è ritrovato di fronte a qualche post un po’ più rovente. Niente di cui sorprendersi, visto che come detto, il corpo mozzafiato della splendida mora è sempre quello di un tempo.

E parliamo di misure come 90-62-89, insomma, non certo qualcosa di gestibile facilmente. Infatti, la meravigliosa showgirl che ha condotto per anni Made in Sud, vanta oggi un ottimo numero di seguaci del web. I follower Instagram di Elisabetta, oggi sono 1,9 milioni. Un seguito normalissimo per chi è abituata a far impazzire i propri fan, già da quando i social non esistevano. Ai tempi cioè, di quando la stupenda italiana sfilava per marchi come Egon von Fürstenberg e Dolce & Gabbana.

Ed in pochi ricordano che la meravigliosa classe ’80, ha anche partecipato a Miss Italia nel lontano 1997. Lì non vinse, ma sicuramente, vista la sua carriera, si fece notare. Ma attenzione, perché è stata anche bravissima lei, visto che oggi è showgirl e conduttrice, ma anche attrice di cinema, tv, ed ha anche scritto un libro: Mamma Elisabetta racconta…: favole, ricordi e piccole ricette d’amore.

Insomma, non si è fatta sfuggire niente, la bellissima ex moglie dell’imprenditore, Flavio Briatore. Ed oggi a non lasciarsela sfuggire sono i seguaci. Questo perché sanno ormai che ad ogni suo nuovo post rimarranno a bocca aperta. Come oggi. Ecco infatti la bella italiana che stende Montecarlo. Tuta lunga gialla che copre le forme, ma le sue splendide gambe con il pantalone stretto si notano lo stesso. Inoltre, Elisabetta tiene un’espressione seria ed è davvero fantastica, con i capelli che le scendono sulle spalle. Un altro capolavoro il suo post.