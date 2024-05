Verstappen sciocca la F1: ritiro clamoroso

Max Verstappen sciocca il mondo della Formula 1, spunta l’ipotesi di un ritiro prematuro. Retroscena da brividi

In queste ultime ore si è parlato molto anche della possibilità (comunque remota) di un ritiro dalle scene da parte di Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo della Formula 1 starebbe valutando l’ipotesi di prendersi un anno sabbatico nel 2026. Almeno questo è quello che ha fatto sapere l’ex pilota ed attuale commentatore sportivo della F1, Karun Chandhok. Ovviamente si tratta di una notizia che ha scosso non poco i tifosi del pilota belga-olandese.

Tanto è vero che adesso non si sta parlando d’altro se non dei motivi che potrebbero spingere il fenomeno Red Bull a prendere questa “assurda” decisione. Lo stesso Chandhok, però, ha provato a dare una risposta in merito. L’ipotesi di un anno sabbatico nascerebbe proprio come strategia per poter analizzare il mercato dei piloti, nel caso in cui la Red Bull Racing dovesse perdere la sua egemonia totale nella F1.

F1 sotto shock, Verstappen pronto a prendersi un anno sabbatico?

Una situazione che potrebbe seriamente concretizzarsi nel caso in cui il team austriaco non dovesse riuscire a mantenere il proprio dominio nella categoria. Insomma, una scelta del genere potrebbe condizionare non poco la sua posizione. Una sua possibile assenza potrebbe andare quindi ad aprire le porte ad una riconfigurazione radicale negli equilibri di potere tra i team.

Quali potrebbero essere le ragioni di questa scelta? A quanto pare molte. Da un lato c’è l’ipotesi che potrebbe ricaricare le pile e, allo stesso tempo, concentrarsi sulla famiglia e vita privata. Insomma, non pensare costantemente al suo lavoro. Altrimenti potrà seriamente valutare le sue opzioni future nella F1, specialmente nel caso in cui si dovessero prevedere ulteriori cambiamenti. C’è anche chi pensa che la possibilità di stare fermo per un anno sia dovuta anche ad un fattore esterno.

Ovvero? L’emergere di nuovi e possibili talenti nella categoria. Da precisare, però, che fino a questo momento si tratta solamente di speculazioni, riportate anche dal portale iberico ‘Don Balon’, e che di concreto non c’è assolutamente nulla. Soprattutto perché lo stesso Verstappen non ha né confermato e nemmeno smentito tutte queste voci che lo riguardano. Nel frattempo, però, i tifosi stanno attendendo notizie da parte sua. La speranza, per loro, è che possa trattarsi di una “fake news”.