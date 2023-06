Marquez-Iannone, clamorosa rivelazione: nessuno se lo aspettava

Clamorosa rivelazione da parte di Marc Marquez che in conferenza stampa ha parlato anche di Andrea Iannone

Uno è sempre lì a lottare andando alla ricerca del nono titolo dopo aver passato un lungo calvario per via degli infortuni. L’altro sta invece sperando di tornare dopo esser stato squalificato per quattro anni.

Marc Marquez e Andrea Iannone hanno quasi sempre corso per obiettivi diversi ma spesso e volentieri si sono ritrovati l’uno contro l’altro in pista per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. E ora che manca poco al termine della sospensione, l’abruzzese sta facendo il possibile per cercare di rimettersi in sella ad una moto della classe regina.

Un obiettivo più che un desiderio potremmo definirlo e, nel frattempo, ha fatto spesso visita ai suoi amici ed ex colleghi recandosi di persona al paddock della MotoGP in occasione di vari gran premi, oltre ad allenarsi in moto e in palestra per restare al top della forma.

Per Iannone la squalifica sta per terminare e finalmente intravede la luce in fondo al tunnel e così di un suo possibile ritorno se ne è parlato anche nel weekend del Mugello e tra i vari piloti intervistati spiccano le parole dello stesso Marquez, che dall’anno prossimo, chissà, potrebbe di nuovo essere uno dei suoi rivali.

Marquez commenta il possibile ritorno di Iannone in MotoGP

Per il pilota di Cervera il talento di The Maniac non di discute. “Andrea è veloce e ho avuto diversi duelli con lui” ha detto in conferenza stampa. Perciò, è sua speranza che possa tornare anche se poi ha ammesso che “la MotoGP non è il luogo adatto dove tornare dopo quattro anni“.

Insomma, l’eventualità che Iannone possa tornare in sella ad una MotoGP non incontra i favori del campione Honda. Per lui, infatti, sarebbe meglio che ripartisse “da altre categorie e da altri campionati“. Magari dove l’evoluzione tecnica è stata inferiore rispetto alla classe regina del Motomondiale, che in queste stagioni in cui l’italiano è stato assente ha vissuto un periodo di grande sviluppo.

Sono stati infatti introdotti abbassatore e appendici aerodinamiche che hanno alterato buona parte del modo di guidare del passato. Perciò, secondo Marc, non sarebbe così facile per Iannone tornare, anche se l’ultima parola non spetta certo a lui.

Intanto, si parla di un possibile passaggio in Superbike per l’ex Ducati e Suzuki, tant’è che nelle settimane scorse è stato a Misano per assistere alla gara delle derivate di serie. La sua squalifica terminerà il 17 dicembre di quest’anno e quindi nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.