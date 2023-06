Berrettini, è finita malissimo: devastante vederlo così

Crisi nera per Matteo Berrettini, il ritorno in campo è una delusione totale per il tennista azzurro: reazione sconvolgente a fine gara

C’erano grandi attese per Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo l’ennesimo stop per infortunio. Il problema agli addominali accusato a Montecarlo lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi due mesi. Ora però, c’era in vista il ritorno della stagione su erba, una superficie a lui da sempre congeniale e che pareva poter sancire il suo rilancio.

Niente di tutto questo è avvenuto, purtroppo. Matteo era di scena a Stoccarda, nel primo torneo di preparazione a Wimbledon, dove lo scorso anno era riuscito a vincere. Concedendo poi subito dopo il bis al Queen’s, a Londra. Invece, stavolta in Germania è andata in scena una delle peggiori esibizioni non solo della stagione, ma di sempre, per Berrettini, che nel ‘derby’ contro Lorenzo Sonego è stato letteralmente maltrattato con un netto 6-1 6-2.

Che il match con il torinese, che vive un buon momento di forma, non sarebbe stato facile, si poteva immaginare. Ma una disfatta simile, considerando che un anno fa, nello stesso torneo e sulla stessa superficie a prevalere era stato il romano, in rimonta, non era davvero preventivabile. Ora, siamo alla crisi conclamata, per l’ex numero 6 del mondo, che è davvero in caduta libera e dopo questo ko esce addirittura dalla top 30 mondiale.

Berrettini, ko senza appello a Stoccarda: anche l’erba non basta a guarirlo, reazione sconfortata

Il 2023, dopo un 2022 vissuto tra tanti alti e bassi anche a causa degli infortuni, avrebbe dovuto essere l’anno della riscossa. E invece, non sembra esserci fine al tunnel tecnico e psicologico in cui il tennista pare essersi infilato. Tra una settimana, al Queen’s, proverà nuovamente a risollevarsi, ma in questo momento i segnali non sembrano incoraggianti.

E naturalmente, le polemiche infuriano sui social, dove i detrattori hanno gioco facile nell’alimentare il fuoco delle contestazioni. Le critiche di questi mesi, tra sovraesposizione mediatica e la sua vita privata (in primis per la sua relazione con Melissa Satta), sono già state impietose e ora aumentano di potenza. Ma fa davvero dispiacere vedere Matteo uscire dal campo di Stoccarda in lacrime e chiedendo scusa al pubblico per la sua brutta prestazione. La speranza è che la rotta possa invertirsi quanto prima.