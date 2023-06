Camila Giorgi sale sul podio e supera Sharapova: in Italia nessuna come lei

Un riconoscimento importante per Camila Giorgi, la tennista azzurra su un ‘podio’ speciale: anche davanti alla Sharapova e Serena Williams

Negli ultimi anni, è stata senza dubbio una delle tenniste italiane di maggior talento in assoluto. Camila Giorgi ha raccolto applausi per le sue prestazioni in campo e non soltanto, con un fascino pazzesco che contribuisce alla sua fama.

Non stupisce che su Instagram sia parecchio seguita, con un pubblico da ben oltre 700 mila followers. La 31enne maceratese viene chiamata spesso ‘la Diletta Leotta del tennis’ e a giusta ragione, vista la vaga somiglianza con la conduttrice siciliana in termini di fattezze fisiche, classe ed eleganza. In questo periodo, l’incoraggiamento dei fan è presente più del solito, per cercare di spingerla a risalire la classifica mondiale.

Scivolata intorno al 70esimo posto a fine 2022 dopo un infortunio, era risalita in questi mesi fino all’interno delle migliori 35 al mondo, prima di arretrare nuovamente dopo i risultati non positivi a Roma e al Roland Garros. Sull’erba, la sua superficie preferita, Camila conta di riguadagnare posizioni. Vedremo cosa riuscirà a fare tra i tornei di Nottingham, Birmingham e Wimbledon. Intanto, la vediamo primeggiare, o quasi, in una specialissima classifica che regala un sorriso.

Camila Giorgi, soltanto in due meglio di lei: la classifica che spiazza tutti

Come detto, Camila è una sportiva che in Italia si è guadagnata un notevole seguito e incoraggiamento dal pubblico. Ma anche all’estero sono in tantissimi a conoscerla, e a cercare il suo nome su Google.

Il portale ‘Spin Genie’ ha stilato un ranking delle atlete femminili più ricercate sulla rete, con i loro scatti più affascinanti in primo piano. Al primo posto, Alisha Lehmann, la calciatrice dell’Aston Villa. Segue la tennista Emma Raducanu e al terzo posto, proprio lei, la nostra Camila. Che è riuscita a sopravanzare in questa particolare classifica anche un mostro sacro come Serena Williams, quarta, e Maria Sharapova, sesta. La top ten si conclude con la calciatrice statunitense Alex Morgan (quinta) e, dal settimo al decimo posto, la velocista Alica Schmidt, la wrestler Paige VanZant, la pilota Danica Patrick e la giocatrice di cricket Ellyse Perry. Una carrellata di bellezze da favola, in cui però la nostra Camila ha dimostrato, numeri alla mano, di poter dire la sua eccome. In attesa di altri successi in campo per i quali poter esultare insieme a lei.