Cessione con lo ‘sconto’, sorpresa Juve

La Juventus inizia a programmare il calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite

E’ molto il lavoro da fare in casa bianconera questa estate non solo per rinforzare la rosa ma anche per sfoltirla, in modo da avere un tesoretto da poter reinvestire per regalare al tecnico Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti.

Tra coloro che hanno detto addio troviamo due colossi della ‘Vecchia Signora’ come Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il centrocampista transalpino potrebbe volare in Premier League, con diverse squadre che lo seguono da mesi. I 10 milioni netti a stagione sono considerati eccessivi dalla dirigenza bianconera, che ha deciso di non proseguire le trattative per il rinnovo. Per quanto riguarda il ‘Fideo’, invece, non si hanno novità in merito alla prossima destinazione. Le cessioni però non sono finite, perché la società bianconera sta trattando l’addio a titolo definitivo di un calciatore che non pare rientrare nei piani del tecnico livornese.

Pellegrini può restare alla Lazio, Lotito tratta con la Juventus: chiesto lo sconto

La Lazio, visto il secondo posto in classifica, è al lavoro sul mercato per cercare di regalare al proprio tecnico rinforzi importanti. Uno dei reparti che la società biancoceleste intende rinforzare è la difesa, soprattutto per quanto riguarda la corsia mancina.

Nonostante il club capitolino stia monitorando svariati profili, come Fabiano Parisi dell’Empoli e Emanuele Valeri della Cremonese, al momento il nome più caldo è quello di Luca Pellegrini, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dalla Juventus. Il prezzo del calciatore romano classe 1999, però, è destinato a scendere.

Stando a quanto riporta RadioSei, infatti, la Lazio ha tutta l’intenzione di trattenere in rosa l’ex Eintracht, che Sarri apprezza e non poco. Una volta trovato l’accordo con il club bianconero, Lotito intavolerà una trattativa con il team Raiola per il contratto del classe 1999.

Trovare l’intesa con Luca Pellegrini non dovrebbe essere un problema per il patron biancoceleste, vista la fede calcistica e la volontà di proseguire la propria carriera con la maglia della Lazio da parte del ragazzo. In attesa di colpi nel reparto avanzato, con Berardi che diventa sempre più caldo giorno dopo giorno, Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare il ‘primo’ acquisto per la prossima stagione.

Luca Pellegrini e la Lazio sono pronti a dirsi si, questa volta in via definitiva. La storia tra il calciatore e il club capitolino è destinata a durare ancora a lungo.