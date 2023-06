Ritorno a sorpresa alla Juve: super sfida con l’Inter

Clamorosa indiscrezione di mercato che vede coinvolte due acerrime rivali come Inter e Juventus: nel mirino delle due società sarebbe finito uno dei calciatori della Roma

Sia Allegri che Inzaghi stanno seriamente pensando di scippare a José Mourinho uno dei protagonisti della sua squadra: la trattativa potrebbe accelerare e dare il via ad un clamoroso ritorno.

La delusione per il mancato accesso alla prossima Champions League potrebbe sconvolgere totalmente i piani della Roma, decisa a migliorare l’organico con l’aiuto degli introiti derivanti dalla Champions. L’infortunio occorso ad Abraham, inoltre, pone ulteriori interrogativi e costringe Tiago Pinto a cercare sul mercato un attaccante che possa sostituire l’inglese.

La squadra di Mou ha inoltre anche perso la finale di Europa League, la prima per il tecnico portoghese. Tanti quindi i dubbi che aleggiano sul club della capitale che dovrà ridisegnare le proprie strategie in termini di calciomercato anche in uscita. Un nome della Roma può stuzzicare le rivali.

La Roma verso una mini rivoluzione: Juventus e Inter mettono gli occhi su un pezzo pregiato

Al netto del finale di stagione deludente, uno dei protagonisti della squadra dello Special One sarebbe finito nel mirino di Juventus e Inter. Il Romanista ha fatto il punto sul mercato giallorosso e sarebbe emersa una trattativa alquanto clamorosa. Secondo le ultime indiscrezioni, Leonardo Spinazzola è finito nuovamente nel mirino di nerazzurri e bianconeri.

L’esterno italiano ha vestito in passato la maglia juventina e, prima di passare alla Roma, era stato vicino anche all’Inter. Nonostante un finale di stagione non troppo esaltante, l’ex esterno dell’Atalanta piace parecchio ai club di Serie A. Per portarlo via dalla Capitale, però, occorrerebbe una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Juventus e Inter ci pensano, magari con l’inserimento di una contropartita volta ad abbassare le richieste economiche della famiglia Friedkin.

Il mercato della Roma, però, non si ferma al solo Spinazzola. Saltata ogni possibile trattativa per Abraham, che prima dell’infortunio sembrava potesse tornare in Inghilterra, i club di Premier League monitorano con interesse Roger Ibanez, difensore brasiliano della Roma. Per non farsi trovare impreparato, però, Tiago Pinto ha chiuso per Evan N’Dicka, accostato in passato a Milan e Napoli, secondo affare dopo l’arrivo a parametro zero in mediana Aouar, centrocampista francese ex Lione.

La compagine romana prende quindi forma ma andranno valutate anche eventuali uscite: occhi su Spinazzola.