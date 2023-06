“Ridicolo”: Formula 1, accusa choc prima del GP del Canada

La Formula 1 sbarca a Montreal per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento della stagione 2023. C’è un’accusa pesante

Parole forti che stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. A non tutti è piaciuto l’atteggiamento di un pilota in questa prima parte di campionato. Si parla addirittura di “ridicolo“.

La Formula 1 si prepara a vivere un week end particolarmente intenso in quel di Montreal, dove Verstappen proverà ad assestare un altro colpo alle speranze degli avversari. L’olandese non sembra poter avere rivali attrezzati per batterlo in questo campionato e di suo il circuito canadese è sempre stato adatto alle caratteristiche della Red Bull.

Anche la Ferrari proverà ad avvicinarsi alla zona podio, lottando con la rediviva Mercedes vista a Barcellona e con l’Aston Martin di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è al centro di una seconda giovinezza e attualmente occupa la terza posizione nella classifica mondiale. Dopo aver perso le speranze di essere competitivo con l’Alpine, il due volte iridato è nuovamente speranzoso di arrivare alla fatidica 33° vittoria in F1. In diverse occasioni quest’anno è stato ad un passo dal successo, soprattutto in Arabia Saudita e ora ci riproverà sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve.

Eppure c’è anche chi critica il comportamento di Alonso in questo momento, perché reputato “finto“, “ridicolo” e “poco credibile“.

Fernando Alonso sotto accusa: “Recita una parte con Lance Stroll”

Stiamo parlando del giornalista ed ex manager di Formula 1 Peter Windsor, conosciuto da tutti nel Circus. L’opinionista britannico ha attaccato Alonso per il suo comportamento nei confronti del compagno di squadra, Lance Stroll.

Il suo modo di “aiutare” nella crescita il figlio del proprietario dell’Aston Martin è “ridicolo” nell’ottica di Windsor, quasi simile ad una messa in scena secondo copione.

Il campione di Oviedo starebbe recitando una parte, quella del compagno perfetto, ma il comportamento non dovrebbe durare poi così a lungo. “Lo sta facendo per accrescere la sua reputazione agli occhi di Lawrence Stroll” tuona Peter Windsor sul suo canale Youtube, in riferimento ad Alonso.

“Lo si capisce a chilometri di distanza che Fernando sta recitando la parte del compagno perfetto. Aspettiamo di vedere se durerà nel momento in cui Stroll sarà più veloce di lui”.

Inoltre, secondo il giornalista inglese, Lance sta attraversando un momento così complicato in termini di risultati anche perché non si trova con gli assetti della nuova Aston Martin, troppo “centrati” sulle caratteristiche di Alonso. “Vedremo se nelle prossime due gare cambierà qualcosa“, conclude Windsor.