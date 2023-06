Ultim’ora Ferrari, colpo di scena improvviso: la scelta spiazza tutti

By

La Ferrari perde terreno in Formula 1 ma guadagna appeal altrove. L’ultima scoperta in tal senso arriva dagli USA ed è a dir poco sensazionale

La Ferrari, da sempre un’icona e un marchio unico ed esclusivo. Da quasi un secolo il Cavallino Rampante è il simbolo stesso dell’eccellenza italiana, della creatività abbinata a straordinarie capacità manageriali. In questo momento la Rossa non sta attraversando uno dei periodi più floridi della sua storia, soprattutto a causa dei pessimi risultati ottenuti negli ultimi anni in Formula 1. Una serie di eventi negativi che pesano sull’immagine della scuderia modenese.

Il cui fascino resta comunque intatto a prescindere dai risultati più o meno positivi ottenuti nella competizione più importante. Una Ferrari resta un gioiello alla portata di pochi, uno status symbol di grande prestigio che continua a sedurre in tutte le parti del mondo.

Il presidente del team di Maranello, John Elkann, sta cercando in ogni modo di riportare la Rossa ai fasti degli anni passati ma gli ultimi cambiamenti all’interno del management non stanno producendo gli effetti sperati. Anzi, con l’arrivo del nuovo team principal, il manager francese Frederic Vasseur che ha preso il posto di Mattia Binotto, i risultati della Ferrari sono peggiorati drasticamente.

Un tracollo verticale quello del Cavallino rampante rispetto agli enormi e confortanti progressi mostrati nel 2022 quando Charles Leclerc e Carlos Sainz avevano conquistato quattro gran premi nel corso della stagione. Ma nonostante questo la Ferrari resta un marchio sempre molto appetibile, anche lontano dall’ambiente della Formula 1 e del reparto corse in genere.

Ferrari, la decisione a sorpresa: una scoperta che manda i fan in visibilio

E quanto accaduto nei giorni scorsi lo dimostra in pieno. E’ infatti accaduto che all’interno di un capannone, vicino a Indianapolis, siano state ritrovate 20 Ferrari d’epoca. Un’intera collezione di modelli rarissimi che sarà messa in vendita all’asta da RM Sotheby’s nel corso della prossima estate. La storia di questi modelli Ferrari è davvero particolare e curiosa.

Si tratta a tutti gli effetti di una collezione che all’inizio si trovava all’interno di un fienile della Florida diciannove anni fa, nel 2004. In quell’anno accadde che lo stato della costa dell’Est fosse uscito devastato dall’uragano Charley, che causò la bellezza di oltre 60 miliardi di dollari di danni e più di 3.000 morti lungo il suo percorso dai Caraibi al Sud degli Stati Uniti.

Per questa ragione i venti modella Ferrari furono trasferiti in un magazzino dell’Indiana, proprio nei paraggi del circuito di Indianapolis. Alcuni di loro hanno riportato danni anche ingenti, ma nulla che non si possa riparare. L’asta si realizzerà nella seconda metà di agosto.