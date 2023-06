Camila Giorgi, questo sì che è un trionfo: stavolta c’era da aspettarselo

Negli ultimi anni il tennis e in generale lo sport femminile hanno avuto una grossa quanto irrimediabile crescita.

Rispetto a tanti anni fa lo sport femminile ha avuto una grossa crescita, anche riguardo questioni economiche. In quasi tutti gli sport, forse solo nel calcio no, le donne percepiscono gli stessi ricavi degli uomini.

Anche nel tennis funziona cosi, le donne guadagnano quanto gli uomini nonostante polemiche, che ormai costantemente, prendono piede all’interno del circuito. Spesso i fan degli sport femminile trovano proprio beniamine non solo per le loro capacità sportive, ma soprattutto per la loro invidiabile bellezza. Nel tennis ci sono diverse tenniste che vengono ammirate per come risplendono in campo.

Una delle tenniste più apprezzate nel circuito femminile (soprattutto da questo punto di vista) è la nostra Camila Giorgi. Classe 1991 la tennista italiana di origini argentine ha come suo miglior risultato il 26 posto come Best Ranking ed ha, in campo, raggiunto i Quarti di finale nell’ormai lontano 2018. Camila viene riconosciuta come una delle tenniste più belle nel circuito e splende in campo con i suoi completini.

Completi prodotti da lei stessa, in quanto grande appassionata di moda e proprietaria di GioMila, azienda di cui è ambasciatrice e modella. Nelle ultime ore la Giorgi è tornata protagonista per un curioso dato statistico. L’atleta, in campo nell’ultima settimana a Nottingham (con scarsi risultati) è sempre molto apprezzata sui social.

Camila Giorgi tra le più apprezzate sul web

La rivista The Sun ha infatti pubblicato le sportive più cliccate sul web e con il loro nome affiancato alla parola hot. Tante tenniste, del presente e del passato, presenti in questa curiosa classifica. Al primo posto c’è però una calciatrice, la bella giocatrice del West Ham Alisha Lehmann. Quasi 500 mila ricerche su Google hanno cercato la parola Alisha Lehmann hot, numeri invidiabili per la bella atleta che detiene oltre 13 milioni di follower su Instagram.

Camila Giorgi è al terzo posto in questa classifica, dato che testimonia la sua avvenenza e in tanti hanno provato a cliccare sul web e trovare la sua versione hot. 251 mila ricerche per Camila mentre sia al secondo che al quarto posto ci sono altre tenniste (ed ex). Al secondo posto c’è la giovanissima britannica Emma Raducanu mentre dietro Camila c’è invece la leggendaria tennista Serena Williams. In Top 10 presente anche un’icona glamour del tennis ormai passato, ovvero la russa Maria Sharapova.