Marc Marquez, siamo alle solite: dopo il gestaccio cade di nuovo

Weekend difficile per Marquez al Sachsenring, dove ha avuto più difficoltà del previsto: è caduto e ha anche travolto Zarco

Marc Marquez sta vivendo un periodo abbastanza complicato in MotoGP. Superati i problemi fisici, ci sono quelli tecnici della sua Honda che lo stanno ostacolando. Non riesce a guidare come vorrebbe e questo a volte lo porta a cadere. È sempre al limite e se spinge leggermente di più cade.

Al Mugello ha collezionato un’altra scivolata, dopo quella avvenuta a Le Mans, e a fine gara ha avuto un colloquio importante con i vertici HRC. Ha spiegato nuovamente quali sono i problemi e cosa va fatto per risolverli.

Ha ricevuto delle rassicurazioni per il futuro, però si lavora già in ottica 2024 perché la RC213V attuale è un progetto sbagliato e difficile da migliorare. L’anno prossimo scadrà il contratto del pilota, che in base alle performance della nuova moto deciderà se rinnovare oppure cambiare marchio. KTM è una soluzione molto concreta.

MotoGP, Marc Marquez: dito medio, caduta e botta-risposta in Germania

Lo scorso venerdì di prove libere MotoGP al Sachsenring è successo un po’ di tutto a Marquez. Le telecamere lo hanno immortalato mentre faceva il dito medio rivolto alla moto dopo aver rischiato una caduta. Successivamente, ha spiegato che era un gesto fatto per la situazione di difficoltà generale che sta vivendo.

Verso la fine del turno è stato protagonista di una scivolata in curva 1 e ha travolto Johann Zarco, che si trovava sul lato esterno della pista dopo essere uscito dalla pitlane. Per fortuna, il francese si è accorto che la Honda gli stava arrivando addosso e ha fatto in modo di non essere colpito sul corpo. Ha preso un brutto spavento e la sua Ducati è andata praticamente distrutta, però lui sta bene.

Marquez, che a sua volta non ha riportato conseguenze fisiche, ha puntato il dito contro Zarco per l’accaduto: “Io ho fatto un errore – ha detto a Sky Sport – però se c’era una persona che poteva evitare lo scontro era lui. Quando arrivano dei piloti, devi restare in pit exit e non rientrare in pista“.

L’otto volte campione del mondo ritiene che il pilota francese abbia sbagliato nell’andare in pista in un momento nel quale stava arrivando lui a grande velocità. Di solito, si attende e solo poi si esce. Anche altri piloti si sono espressi sulla stessa linea di Marc, accusato anche di non essere andato a sincerarsi delle condizioni di Johann: “L’ho guardato, ho visto che era cosciente e che c’erano i marshall. Arrivavano delle moto e sarebbe stato pericoloso andare da lui. Inoltre, non c’era nulla che potessi fare per aiutarlo“.

Marquez si è discolpato per ogni cosa e Zarco non l’ha presa bene: “Quando ero a terra, poteva avvicinarsi per vedere come stavo. Ha pensato solo a correre per salire sull’altra moto e fare il tempo. Sta perdendo il controllo quando parla, è inaccettabile che dica che è stata solo colpa mia. È triste che si esprima così”.