Sinner, tutto deciso: sarà la prima volta per lui

Il nativo di San Candido farà il suo esordio assoluto nel regno di Re Roger, vincitore in dieci occasioni ad Halle

È stato per anni terreno di dominio incontrastato per Sua Maestà Roger Federer, già vincitore per ben dieci volte di uno dei tradizionali appuntamenti pre-Wimbledon: il torneo di Halle, nella sua Svizzera. L’accoppiata, spesso riuscita all’ormai ex campione elvetico, era diventata una sorta di piacevole abitudine per i milioni di fans del fuoriclasse, che era solito scaldare i motori proprio a casa sua per poi spadroneggiare ai Championships, Djokovic permettendo, ovviamente.

Ora che si è ritirato dalle scene, la prestigiosa competizione fa gola a tutti gli altri aspiranti, che come da tradizione si divideranno tra il torneo in Svizzera e il Queen’s, a due passi dall’All England Club.

Ad Halle, esordio assoluto per lui in questa kermesse, ci sarà anche Jannik Sinner, reduce – dopo lo shock del Roland Garros – da un’altra delusione, patita all’S-Hertongenbosch, in Olanda: fuori ai quarti di finale per mano del finlandese Ruusuvuori, che lo ha liquidato in due set. Chiamato a dare un certo tipo di risposte in un 2023 che, iniziato con grandi risultati, sta lentamente ma inesorbilmente scivolando verso la mediocrità, il nativo di San Candido conosce finalmente il suo primo avversario nel torneo sull’erba che precede il grande appuntamento coi Championships di Wimbedon.

Sinner, derby con Sonego in vista: Gasquet permettendo

Sono stati infatti sorteggiati gli accoppiamenti del main draw del torneo in terra svizzera. L’altoatesino se la vedrà al primo turno contro l’inossidabile Richard Gasquet, protagonista di una discreta prima parte di stagione. Se lo scoglio rappresentato dal francese verrà superato, nel turno successivo ecco un accoppiamento in ogni caso stimolante e affascinante: Sinner affronterebbe il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Nick Kyrgios, appena rientrato nel circuito dopo 6 mesi di assenza e comunque sempre pericoloso con la sua imprevedibilità.

Il tennista italiano non può permettersi altri passi falsi se non vuole compromettere definitivamente il giudizio che già diversi illustri addetti ai lavori hanno dato sul suo percorso. Sinner sembra sempre perdersi sul più bello, fallendo ogni qual volta l’appuntamento con un traguardo che, se raggiunto, rappresenterebbe un salto di qualità che l’altoatesino proprio non riesce ancora a fare.

L’occasione di andare avanti il più possibile in una competizione che lo vede comunque tra i favoriti può anche rappresentare l’occasione di presentarsi a Wimbledon con una rinnovata fiducia. Per smentire, a suon di vittorie, le tante critiche piovutegli addosso.