Garcia via da Napoli: sta succedendo ora, assurdo in azzurro

Rudi Garcia è appena arrivato sulla panchina del Napoli come nuovo allenatore ma sui social spuntano già i primi messaggi contrastanti

Non è affatto un mistero che una parte della tifoseria napoletana non abbia affatto gradito l’arrivo da parte dell’ex allenatore della Roma e del Lione. In molti si aspettavano il nome di un grande allenatore nella lista degli svincolati. Il primo sulla lista portava il nome di Luis Enrique, ma a quanto pare lo spagnolo ha optato per altre scelte. In queste ultime ore, nel capoluogo campano, sta accadendo davvero il caos.

Tanto è vero che si sta addirittura lanciando l’idea di un addio da parte del nuovo tecnico, il tutto limitatamente al mondo del web. Tanto è vero che i social network si stanno dando parecchio da fare con pareri divisivi e contrastanti. Tutto questo sarebbe davvero un qualcosa di alquanto clamoroso che lascia tutti completamente senza parole.

Rudi Garcia, esonero dal Napoli? Su Twitter niente dubbi

Come riportato in precedenza l’ambiente partenopeo si aspettava altro. Non il nome di Rudi Garcia. Tanto è vero che, su Twitter, spopola sempre di più l’hashtag “#GarciaOut“. Tantissimi, infatti, sono i messaggi che buona parte dei sostenitori azzurri sta postando in rete. La maggior parte di essi non sono affatto carini nei confronti dell’allenatore che potrebbe avere un primo impatto per nulla facile con questo nuovo ambiente.

Queste sono alcune delle frasi che circolano in rete, ovviamente con tanto di hashtag: “No raga veramente spero che un giorno possiate smentirmi ma io a questo non lo sopporto proprio”, “Dopo averci dormito su e ragionamento a mente lucida il mio pensiero su Garcia devo ammettere è cambiato. Ieri sera accecato dalla rabbia pensavo fosse inadatto ad una squadra che vince lo scudetto ma devo ricredermi, è proprio scarso, inutile e antipatico“.

Inoltre: “Questo sarebbe l’allenatore che ci deve far vincere la Champions League? Tutto questo mi sembra ridicolo“, “Ma dove andiamo con questo che è stato esonerato persino in Arabia Saudita”, “Questo sarebbe l’allenatore che deve vincere la Champions questo ci fa andare in Serie B“. Insomma Garcia avrà un bel po’ da fare per conquistare la stima e la fiducia da parte dei suoi nuovi tifosi.

Anche se, buona parte di questi, si è schierata dalla parte del francese e gli ha augurato un buon lavoro e soprattutto un in bocca al lupo per questa nuova ed importante sfida sotto il Vesuvio.