Manchester City, Guardiola: “Non sono abbastanza bravo, non ho trovato soluzioni”

Pep Guardiolo, tecnico del Manchester City, ha parlato così nel post-partita dopo la sconfitta contro il Manchester United, ai microfoni di BBC Match of the Day: “Non c’è molto da dire. Nessuna difesa, sono stati incredibilmente persistenti. Non abbiamo perso otto partite in due stagioni. Non possiamo difendere questo. Non si tratta di questo o quel giocatore. Abbiamo regalato gol, è colpa nostra. Non giochiamo con la giusta calma. I risultati non sono buoni, la partita non è stata eccezionale. Conosco la situazione, capisco, ma la realtà è questa“.

Duro e senza giri di parole, l’allenatore spagnolo ha poi proseguito con l’analisi: “Devono sapere che queste situazioni accadono. In area bisogna stare attenti. Non si tratta di Matheus [Nunes], ha giocato molto bene in una posizione che non è la sua, quella di terzino. Ma non è questo il punto, dobbiamo giocare meglio. Il risultato ci aiuterà a dare il meglio, ma al momento non lo abbiamo. Il modo in cui imparo è andare avanti“.

In chiusura un momento di mea culpa per non essere ancora riuscito a trovare la medicina per i mali del suo Manchester City: “Non sono abbastanza bravo. Sono il capo, l’allenatore, devo trovare delle soluzioni e finora non le ho trovate. Questa è la realtà. Vogliamo giocare meglio, creare occasioni. Ma al momento non è possibile“.