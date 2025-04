Millennium Expo 2025, è tutto pronto per la 40^ edizione

Il 12-13 aprile alle Capannelle di scena i veicoli storici. Ancora pochi giorni e l’ippodromo delle Capannelle, a Roma, aprirà le porte alla 40^ edizione della più grande mostra scambio di auto moto e ricambi d’epoca del Centro Sud Italia, MillenniumExpo, in programma per il 12 e 13 aprile 2025. Oltre a vetture storiche di club e privati, sarà possibile trovare diversi articoli di memorabilia e modellismo d’epoca, e ci sarà la possibilità di trovare il ricambio giusto, nuovo o usato, per la propria auto o moto d’antan. Tra gli eventi in programma è stata confermata la FESTA di PRIMAVERA, in partnership con Miss Pin Up WW2, ci saranno il MOTO INCONTRO ed il VILLAGGIO FMI, grazie alla collaborazione con Federmoto Lazio e Vespa Club d’Italia.

Da non perdere gli anniversary day, in onore di alcuni dei modelli che hanno fatto la storia automobilistica e motociclistica. MillenniumExpo 2025, infatti, sarà l’occasione per festeggiare i 70 anni della mitica Citroen DS; i 60 anni della Fiat 600, della Lancia Fulvia Coupé, della Vespa GS e della Lambretta; i 50 anni della Bmw Serie 3, della Volkswagen Polo, della Lancia Beta Montecarlo; ed i 40 anni della Fiat Uno Turbo e della Fiat Croma. Gli estimatori del marchio Citroen, potranno osservare dal vivo i modelli principali della storia del Double Chevron grazie al lavoro dell’archivio storico. Da non perdere, infine, il raduno di Fiat Panda che darà il benvenuto alla nuova Grande Panda, una delle novità più attese del 2025.