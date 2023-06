Inter, rivoluzione mercato: pronta una cessione eccellente

Rivoluzione di mercato vera e propria in casa Inter: i nerazzurri si preparano ad una cessione eccellente

Lo scudetto non è arrivato, ma l’Inter può essere decisamente soddisfatta per come è andata la sua stagione, chiusa con Coppa Italia, Supercoppa Italia e finale di Champions League.

I nerazzurri vogliono continuare a migliorare e a crescere con Simone Inzaghi alla guida e la sensazione che si ha è che ci sarà una vera e propria rivoluzione in fase di mercato. La rosa dell’Inter sembra destinata a cambiare e nelle ultime ore i nerazzurri stanno definendo alcune trattative tanto in entrata quanto in uscita.

Mentre in entrata sta arrivando il talento Bisseck dall’Aarhus, club che milita nella massima serie di calcio danese, in uscita è quasi certo l’addio di Dzeko che è sempre più vicino al Fenerbahce ed anche Correa potrebbe lasciare i nerazzurri. Inoltre, l’Inter si starebbe preparando anche ad una cessione eccellente che potrebbe portare ad ingenti quantità di denaro nelle proprie casse per poter finanziare il mercato.

Sono tanti i profili che si sono messi in mostra in questa stagione e che stanno attirando l’interesse di top club ed uno dei nomi più chiacchierati è quello di Federico Dimarco che oltre che con l’Inter, ha fatto benissimo anche con l’Italia. Il terzino destro ha disputato un anno super sotto tutti i punti di vista, stuzzicando l’interesse di club importanti ed i nerazzurri sanno che per lui potrebbero arrivare offerte allettanti in estate

Inter, Dimarco nel mirino dei top club: la posizione dei nerazzurri

Secondo quanto riportato dall’Indipendent, Federico Dimarco è finito nel mirino di due top club come Manchester United e Real Madrid che sono pronte a tentare l’Inter con offerte importanti. Il terzino destro ha firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2026 solo un anno e mezzo fa ed al momento la dirigenza ha preso una posizione abbastanza chiara sul giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Dimarco, considerato un elemento fondamentale della rosa.

Il giocatore è stato bravissimo nel sostituire un giocatore importante come Perisic e l’Inter ha intenzione di ripagare i suoi sforzi con un altro rinnovo che gli consentirà di aumentare il suo ingaggio che al momento è di 1,8 milioni di euro. Inoltre, Dimarco non vuole lasciare l’Inter, essendo tifoso nerazzurro fin da bambino e tutto ciò fa presagire che la cessione eccellente non sarà lui, salvo offerte davvero indecenti da parte dei due club sopracitati.

Potrebbe invece lasciare l’Inter Gosens che non ha convinto del tutto i nerazzurri che al suo posto stanno valutando in maniera concreta l’acquisto di Carlos Augusto dal Monza. L’esterno sinistro ex Atalanta ha mercato soprattutto in Bundesliga e potrebbe accasarsi nei prossimi giorni all’Union Berlino che vuole rinforzarsi a dovere in vista della sua prima storica partecipazione in Champions League.