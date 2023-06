Marianna Mecacci, chi è la donna che ha portato Tonali al Newcastle

Capelli biondi, passione per la moda, un curriculum pesante e un asso nella manica in famiglia. La donna che ha imbastito l’operazione DA oltre un centinaio di milioni di euro, tra cartellino e ingaggio, si chiama Marianna Mecacci. Intermediaria della GR Sports Agency, il team di Giuseppe Riso, ma sopratutto donna di fiducia di Sandro Tonali. Un passato nella comunicazione dei club con Parma, Inter, durante l’era Thohir, e Milan, con Fassone e Mirabelli, Marianna Mecacci si è poi dedicata al calciomercato, passando prima per il gruppo di lavoro di Beppe Bozzo, poi da un Beppe all’altro, con Riso. Esattamente come Sandro Tonali e chiaramente non è un caso, anzi. C’era al momento del rinnovo, c’è come pilastro del trasferimento ora, al momento dei saluti, direzione Newcastle. La curiosità è che una parte del suo cuore batte e continuerà a battere in rossonero. Perché Marianna Mecacci è anche la mamma di Christian Comotto, nato dal precedente matrimonio con l’ex difensore di Torino e Fiorentina Gianluca Comotto. Centrocampista classe 2008, Christian è la stella più lucente dei giovanissimi nazionali under 15 del Milan, di cui è capitano, nonchè della Nazionale. Personalità e piedi buoni, è una delle maggiori speranze del calcio italiano e del vivaio rossonero: a patto che mamma Marianna non porti prima o poi in Premier a suon di milioni anche lui.