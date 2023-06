Bufera Ferrari, rapporto rotto Leclerc-Sainz: ecco cosa sta succedendo

La Ferrari deve fronteggiare diversi problemi in questa stagione, sia dal punto di vista tecnico che di rapporti fra piloti. La situazione

Leclerc e Sainz sono sempre andati d’accordo nella loro esperienza a Maranello ma adesso sembra che qualcosa si sia incrinato. I tifosi della Rossa stentano a credere a questa situazione.

La Formula 1 vivrà un week end di pausa questa settimana in attesa di sbarcare in Austria ad inizio luglio. Il Circus è reduce dalla gara di Montreal, in Canada, dove ancora una volta Max Verstappen ha dato un saggio della propria forza. L’olandese alla guida della sua Red Bull è semplicemente imbattibile in ogni condizione, contro ogni avversario e con qualsiasi strategia.

Una superiorità così netta che non dovrebbe avere problemi a portare a casa il terzo titolo consecutivo. L’unico avversario credibile poteva essere il compagno di squadra Perez, ma le ultime uscite ne hanno ridimensionato le ambizioni. A differenza dello scorso anno, non c’è un team come la Ferrari a mettere pressione da vicino, anche perché sia Aston Martin che Mercedes non sono all’altezza.

Proprio il Cavallino Rampante, quindi, rappresenta la grande delusione del 2023. Da possibile contender a flop tutto da rivedere.

Ferrari, ora il rapporto tra Leclerc e Sainz è un problema: il monegasco non si trova a suo agio

I due piloti Leclerc e Sainz, non sanno più che pesci prendere, né in qualità di assetti, né per la gestione delle gomme. Al momento i due occupano rispettivamente la settima posizione (54 punti) e la quinta (68 punti). In base a quelle che erano le premesse della vigilia e l’avvio di quest’anno, di certo il #16 non può ritenersi soddisfatto.

La stessa cosa a pensa anche il pilota ed esperto di F1 Roldán Rodríguez, che come riportato da elnacional.cat ha dichiarato: “Sainz migliora ogni giorno di più. Questo sta destabilizzando un po’ Leclerc”.

In effetti il nervosismo di Charles è apparso palese anche nelle dichiarazioni post qualifiche e post gara in Canada, apertamente schierato contro le scelte del suo box. Lo status di prima guida, anche con la presenza del suo amico Vasseur, non riesce proprio a guadagnarselo in pista. Di certo a tavolino nessuno a Maranello è propenso a proteggerlo e così si rischia di arrivare alla rottura definitiva. I tifosi della Rossa sono preoccupatissimi per un possibile addio al termine di questa stagione.