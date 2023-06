Scivolone Neymar: “L’ho combinata grossa”, le scuse pubbliche del campione

Bufera su Neymar, stavolta il fuoriclasse brasiliano fa un passo indietro: il calciatore chiede scusa pubblicamente

Quando si sbaglia, chiedere scusa è il minimo. Lo sa bene anche Neymar, che stavolta non ha potuto far altro che ammettere il proprio errore. Il fuoriclasse brasiliano, un collezionista di situazioni quanto meno ambigue, se non compromettenti, stavolta l’ha combinata davvero grossa, al punto da decidere di chiedere pubblicamente scusa per quanto è successo. E nel suo caso non è di certo una consuetudine.

Ma cos’è che ha combinato stavolta di così grave il fuoriclasse verdeoro? Non si tratta ovviamente di un errore sul campo. Sono lontani, ormai, i Mondiali brasiliani, ed è lontana anche la sua ultima apparizione con la maglia del PSG, visto che l’infortunio alla caviglia dello scorso marzo lo ha costretto a chiudere la stagione con grandissimo anticipo.

Un bel problema per O’Ney che, forse per il troppo tempo libero a disposizione, ha avuto modo di mettersi in un bel pasticcio. Si è infatti scatenato nella vita privata, lì dove ha dimostrato più volte di non essere un grande fuoriclasse, e stavolta ha commesso un errore che potrebbe risultare letale per la sua famiglia.

Neymar chiede scusa alla fidanzata: cosa ha combinato stavolta il brasiliano

La vittima del suo comportamento riprovevole è stata stavolta Bruna Biancardi, la sua compagna, la donna della sua vita, la madre di suo figlio. Ed è proprio a lei che il campione verdeoro ha voluto indirizzare una lunga lettera. Il modo più onesto e sincero per chiederle pubblicamente scusa. Perché Neymar sa che stavolta è andato ben oltre il consentito, ha colpito una delle persone che più ha a cuore, e vuole quindi fare di tutto per cercare di rimediare.

D’altronde, la leggerezza commessa dall’ex Santos è di quelle clamorose. Negli scorsi giorni è diventata di dominio pubblico infatti la notizia di un suo presunto accordo con la compagna per i suoi tradimenti. In pratica, il brasiliano avrebbe strappato la possibilità di poter essere infedele alla compagna, ma solo a determinate condizioni.

E quelle condizioni sarebbero venute meno. Negli scorsi giorni le riviste di gossip hanno infatti riportato la notizia di una notte di fuoco tra Ney e l’influencer Fernanda Campos in un appartamento di lusso. I due si sarebbero dati alla pazza gioia, e durante questo momento di intimità il campione sarebbe venuto meno a una delle condizioni pattuite con la compagna. Aveva promesso che non ci sarebbero stati baci in bocca. Ma il bacio è scappato. Un errore che potrebbe costare carissimo all’attaccante.

L’intera faccenda avrebbe dovuto rimanere nel privato, ma invece è diventata di pubblico dominio, causando dolore e sofferenza a Bruna. Da qui la decisione del calciatore di chiedere scusa pubblicamente. Perché, spiega l’attaccante: “Se una questione privata diventa pubblica, anche le scuse devono esserlo“.

Nella sua lettera Neymar ha quindi aggiunto di essere certo che il loro amore supererà ogni ostacolo, che anche questo problema rafforzerà il loro rapporto e che riusciranno a mantenere unita la loro famiglia. Parole, parole, parole, avrebbe cantato Mina. Bisognerà vedere se Bruna avrà davvero intenzione di perdonargli questa leggerezza o se deciderà di voltare definitivamente pagina nella sua vita.