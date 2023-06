Mattia Binotto, decisione vicina: i grandi rivali lo tentano

Il tema del mercato in Formula 1 è sempre caldissimo e arriva una novità clamorosa anche su Mattia Binotto: lo sta per fare

Nelle ultime settimane a rompere la monotonia del Mondiale di Formula 1, sempre più dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen, è arrivato il mercato. Quello dei piloti, che promette scintille, ma anche quello dei tecnici con Mattia Binotto pronto per tornare.

Per capire quello che sarà il futuro dell’ex team principal Ferrari bisogna partire proprio dalle Rosse che stanno rivoluzionando completamente il loro organico. Fino ad oggi la mano di Frederic Vasseur si è vista solo in parte perché il progetto tecnico attuale non era stato seguito da lui, così come il personale.

Alcuni hanno già salutato dopo la partenza di Binotto, per scelta personale oppure tecnica da parte della squadra e altri li seguiranno. Uno su tutti, Laurent Mekies che ha già firmato per Alpha Tauri ma continua a fare ilo direttore alla Ferrari accanto a Vasseur.

Andrà via molto probabilmente a cavallo del Gran Premio d’Italia a Monza. Ma come ha anticipato il ‘Corriere dello Sport’ sarà anche un’arma buona a Maranello per fare pressione sulla Red Bull e ottenere qualcosa in cambio.

Intanto il ruolo del ds in Ferrari è già di fatto ricoperto adesso da Diego Ioverno. Ma Vasseur sta cercando anche un altro tecnico che lavori insieme ad Enrico Cardile per il comparto motori. E soprattutto sta per arrivare un giovane fenomeno convinto personalmente dal team principal delle Rosse, che sarà annunciato dopo l’estate.

Mattia Binotto, decisione vicina: per lui adesso sarà un bell’amarcord

Così torniamo a Binotto e al suo futuro. L’addio a Maranello ormai fa parte del passato e sono passati anche sei mesi senza un annuncio ufficiale anche se il realtà l’ingegnere svizzero-reggiano si sta guardando in giro.

Le indiscrezioni forti sul suo futuro all’Audi che entrerà ufficialmente il prossimo anno al posto di Alfa Romeo accanto a Sauber sono state spazzate via. Come ha riportato la stampa inglese effettivamente è stato in Germania ma quello che ha visto e sentito non lo ha convinto e quindi non ripartirà da lì.

Ma molto più vicino è il suo ingaggio per un team britannico di primissimo piano che è anche uno storico rivale di Maranello. La McLaren nonostante i molti cambi e la voglia di tornare ai fasti di un tempo ancora non esce dalla crisi. Lo sta facendo puntando su molti tecnici ex Ferrari, come Andrea Stella (ex ingegnere di pista con Raikkonen e Alonso) come team principal.

Dalla Ferrari è arrivato anche David Sanchez, ma secondo il giornalista inglese Joe Saward che è uno dei più esperti in F1 prossimamente toccherà pure a Binotto. In realtà non è ancora chiaro in quale ruolo perché il posto di team principal è occupato. Ma lui è sempre stato un grande motorista, quindi potrebbe ripartire da quella zona specifica