NBA, colpo pazzesco: hanno preso Chris Paul

La stagione della NBA è appena finita ma il mercato è pieno di sorprese: la più clamorosa è dedicata al futuro di Chris Paul

Ci saranno ancora quattro mesi prima di rivedere in campo il campionato NBA e in mezzo anche un Mondiale maschile, con l’Italia a caccia della qualificazione olimpica. Eppure mai come adesso a fare notizia sono le grandi manovre di mercato che hanno visto coinvolto anche un grande veterano come Chris Paul.

Con i Phoenix Suns, la 38enne stella NBA ha più volte sfiorato il titolo senza mai arrivarci. Ma non ha nessuna intenzione di mollare. E così nelle ultime ore è andato un porto una scambio clamoroso che farà nascere una nuova coppia da sogno.

Tutto è partito dalla rivoluzione in atto agli Washington Wizards, una delle squadre al momento più attive sul mercato. Hanno messo in piedi uno scambio da più giocatori che ha visto coinvolto tra l’altro Danilo Gallinari, finito nella Capitale anche se non necessariamente sarà la sua destinazione finale.

A Washington però è anche finito Chris Paul, nello scambio che aveva portato Bradley Beal ai Phoenix Suns. Nessuno pensava che ripartisse da lì e infatti sarà così, perché il play due volte oro olimpico aveva chiesto espressamente una squadra per vincere il titolo.

Ora è stato servito, grazie ad un altro affare che sta facendo discutere. Nella prossima stagione farà coppia con Stephen Curry ai Golden State Warriors che terranno anche Klay Thompson e Draymond Green.

Agli Wizards è finito invece il 24enne Jordan Poole, in modo da liberare spazio nel salary cap. Chris Paul guadagnerà 30.8 milioni nel 2023-24 mentre il salario per il 2024-25, sempre da 30 milioni, non è garantito e quindi può essere ceduto.

NBA, colpo pazzesco: nessuna sorpresa nel Draft, inizia l’era della stella francese

Nella notte però per la NBA si è anche consumato il rito del Draft 2023 e non c’è stata nessuna sorpresa per la prima scelta. Comincia ufficialmente l’era di Victor Wembanyama, il 2004 francese che vestirà la maglia San Antonio Spurs ed è uno dei più attesi negli ultimo 20 anni. Il primo transalpino nella storia scelto così in alto, ma la curiosità è legato soprattutto al mondo in cui potrà cambiare la Lega.

A seguire, gli Charlotte Hornets con la scelta numero 2 hanno preso l’ala Brandon Miller lasciando la guardia Scoot Henderson ai Portland Trail Blazers con la 3. Una delle molte storie della notte è quella dei gemelli Thompson: Amen con la 4 è andato agli Houston Rockets con la 4 mentre Ausar, con la 5 vestirà la maglia dei Detroit Pistons.

Con la 6 gli Orlando Magic chiamano il playmaker Anthony Black e con la 11 Jett Howard (figlio dell’ex stellla NBA Juwan) entrambi quindi giocheranno con Paolo Banchero.

Alla 7 gli Wizards, hanno scelto un altro francese, Bilal Coulibaly, ala e compagno di Wembanyama ai Metropolitans 92 mentre con la 8 gli Indiana Pacers hanno puntato sull’ala Jarace Walker. Infine a chiudere le prime dieci scelte, con la 99 gli Utah Jazz hanno chiamato il lungo Taylor Hendericks e gli Oklahoma Thunder hanno chiamato il play Cason Wallace.