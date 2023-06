Rabiot può partire: contatti dalla Premier

Rabiot è al centro del mercato della Juventus, essendo a scadenza di contratto. I bianconeri vorrebbero trattenerlo ma arrivano offerte importanti

La Premier League è in prima fila per il francese, reduce da un’ottima stagione sia in termini di numeri che di prestazioni. Intanto a Torino gli hanno proposto il rinnovo di contratto per un anno.

La Juventus deve ancora accendere il proprio mercato, in attesa di capire chi sia il direttore sportivo del futuro. Cristiano Giuntoli sembra destinato a sbarcare alla Continassa, ma per ora a portare avanti le trattative bianconere sono sempre Cherubini e Manna. Proprio loro stanno cercando di tirar fuori il massimo dalle cessioni, per finanziare poi gli acquisti di cui Allegri ha bisogno.

Da Chiesa a Vlahovic, passando per Bremer e McKennie. Almeno un paio di questi dovranno lasciare Torino, fornendo quel tesoretto che verrà reinvestito in profili mirati e sostenibili. Chi è ancora in bilico è Adrien Rabiot, che però non può essere considerato una dismissione remunerativa visto che si trova in scadenza di contratto. Il centrocampista ex Psg sta discutendo con la Juve la possibilità di estendere per un anno il proprio accordo. Le discussioni con la mamma-agente Veronique non hanno portato per ora ad una fumata bianca e c’è un motivo ben preciso.

Rabiot nel mirino del Manchester United: la Juve rischia di perderlo a zero

Rabiot e il suo entourage si stanno guardando intorno per capire se c’è qualcosa di più conveniente di restare in Italia. Manna, Allegri e qualche compagno di squadra, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, hanno già contattato il centrocampista transalpino per convincerlo a restare.

L’anno scorso su di lui era fortissimo il pressing del Manchester United, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il cartellino. Alcune incomprensioni con la madre, però, hanno frenato gli inglesi, poco propensi a versare una cospicua commissione per il bonus alla firma.

Non è da escludere che i Red Evils possano ripresentarsi, invogliati dalla chance di ingaggiarlo a zero. La Juve spera di convincerlo a firmare almeno per un anno, cercando di farlo restare a Torino. Il futuro dipende solo dalla volontà del calciatore, con il duello tra United e Juve che sembra serratissimo. Nei prossimi giorni si deve arrivare ad una decisione definitiva, con la speranza di accontentare tutte le parti in causa.