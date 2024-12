Clamoroso Sinner, ha fatto impazzire tutti: svelata la verità

Incredibile rivelazione da parte di Jannik Sinner: è stata svelata la verità, i tifosi restano a bocca aperta

Nel bene (molto spesso) o nel male (in rari casi), Jannik Sinner resta sempre al centro delle attenzioni mediatiche. Il numero uno al mondo continua a concedersi il giusto relax dopo una stagione dai risultati a dir poco esaltanti, in attesa di poter scendere in campo nel 2025 per affrontare gli avversari e anche la sentenza del Tas di Losanna. Ma anche in questo periodo di pausa è riuscito, in qualche modo, a far impazzire i tifosi, e lo ha fatto con un gesto davvero clamoroso.

Premiatissimo al recente galà organizzato da ‘SuperTennis’, il fuoriclasse azzurro in questa ha scelto di godersi l’off-season in maniera totale. Non che non abbia messo in programma le giuste sessioni di allenamento, considerando che al 2025 non manca poi molto.

In questo periodo ha però deciso di regalarsi anche qualche passerella inusuale per lui, partecipando anche ad alcuni di quegli eventi che, durante l’anno agonistico, sono spesso impossibili da vivere in prima persona per i grandi del tennis. Ad esempio un gran premio di Formula 1, come l’ultimo della stagione 2025, che ha avuto in qualche modo tra i protagonisti, suo malgrado, lo stesso giocatore altoatesino.

Sinner, rivelazione incredibile: quanto costa la sua giacca

Non può passare inosservato Jannik Sinner in un evento mediaticamente importante come l’ultimo gran premio stagionale del Mondiale di Formula 1, andato in scena nel weekend ad Abu Dhabi. E a maggior ragione stavolta è stato notato, grazie anche al look sfoggiato, a dir poco impegnativo.

Pronto a ricominciare gli allenamenti in quel di Dubai, per abituarsi a un clima più caldo come quello che dovrà affrontare tra qualche settimana in Australia, Sinner si è presentato negli Emirati con una giacca impossibile da non notare, elegante e casual, raffinata e sportiva, in grado di esaltare il suo fisico e il suo portamento.

Un look adatto all’occasione, alle circostanze ma decisamente non per tutte le tasche. In molti tra i suoi fan si sono chiesti infatti se la giacca fosse firmata e quale fosse i suo valore. Due domande che hanno trovato una risposta immediata grazie ad alcune ricerche effettuate sul web dagli osservatori più attenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner Updates 🦊 (@janniksinner.updates)

Il capo d’abbigliamento in questione è infatti d’alta moda, firmato da Gucci, ed è disponibile in vendita anche sullo store online del noto marchio di cui il tennista è testimonial. Il prezzo non è però per tutte le tasche: si parla di quasi 3mila euro.