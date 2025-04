Marquez-Ducati, idillio finito: l’avvertimento spaventa

Marc Marquez ha perso la testa della classifica ed ora dalla Ducati arrivare un avvertimento chiaro: lo spagnolo è avvisato

Tutto di nuovo in discussione. Marc Marquez voleva dare il colpo di grazia a Pecco Bagnaia nella sua Austin, invece ha finito per ridare vittoria e entusiasmo al suo scomodo compagno di squadra.

La MotoGP si appresta a tornare in pista: appuntamento il prossimo weekend in Qatar per una gara che dopo gli Stati Uniti assume una rilevanza fondamentale per la stagione. Austin, infatti, ha rappresentato uno spartiacque e potrebbe anche segnare una svolta nel motomondiale. Marc Marquez, fin qui dominatore assoluto del campionato, ha perso la possibilità di fare sestina, cadendo quando era in testa alla gara.

Ad approfittarne è stato quel Pecco Bagnaia che fino agli Stati Uniti aveva sofferto, e non poco, la presenza dello spagnolo nel suo stesso team e un feeling con la Ducati 2025 che sembrava non essere scoppiato. La vittoria ha ridato entusiasmo e fiducia al pilota piemontese, vice-campione del mondo lo scorso anno, ed ora anche a Borgo Panigale credono che la lotta inizierà ad essere ad armi pari tra i due piloti del team ufficiale.

Marquez, la Ducati avvisa: “Pecco è tornato”

“Pecco è tornato“: così Davide Tardozzi, team manager della Ducati, parla della vittoria del due volte campione del mondo di MotoGP.

Il manager spiega che l’italiano “ha fatto un cambiamento mentale e, anche se la moto non è perfetta per lui in questo momento, almeno ora ci crede“. Uno step importante e che potrebbe ora cambiare il destino del mondiale, anche perché il trittico di gare da sempre poco congeniale a Bagnaia è terminato.

In casa Ducati sono convinti che la vittoria di Austin possa rappresentare una svolta: “Abbiamo parlato molto con Bagnaia – continua Tardozzi – penso che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro. I piloti, quando vengono a casa nostra, capiscono quanto facciamo per loro, quanta passione mettiamo nell’aiutarli a salire sul podio“.

Lo ha capito Bagnaia che ha ritrovato la fiducia nella propria guida ed ora spera di trovare anche il miglior feeling possibile con la sua Ducati. La risposta la si avrà in Qatar quando il piemontese dovrà dimostrare di aver intrapreso la strada giusta e di poter competere con Marquez ad armi pari e non soltanto aspettando i suoi errori. In Ducati sono convinti che sia così: “Pecco è tornato“.