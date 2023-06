Ciao ciao Inter: si scatena l’asta

Il calciomercato dell’Inter può vedere una clamorosa delusione per i tifosi nerazzurri: l’asta è davvero dietro l’angolo

Archiviata una stagione più che positiva, in casa Inter è tempo di pianificare l’immediato futuro. È chiaro: adesso tutte le attenzioni saranno rivolte alla sessione estiva di calciomercato.

Ed in tal senso, le primissime novità sono già arrivate. Dopo la conferma di Simone Inzaghi, che ha saputo brillantemente ribaltare un’annata che pareva potersi complicare irrimediabilmente, i nerazzurri hanno virtualmente chiuso l’arrivo di Marcus Thuram. Il centravanti francese, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra poche ore con il Borussia Monchengladbach, era finito da giorni nel mirino del Milan. In casa rossonera c’era grande ottimismo ma alla fine il rilancio di Marotta ha avuto l’effetto sperato: niente Milan, Thuram l’anno prossimo guiderà l’attacco di Simone Inzaghi.

Adesso ci sarà da discutere anche di uscita, perchè sono diverse le situazioni spinose da affrontare il prima possibile. In difesa, non è una novità, ha già detto addio Milan Skriniar. Un vuoto complicato da colmare quello del centrale slovacco che si è promesso da oltre sei mesi al PSG. A centrocampo occhio a Brozovic e Barella. Il primo vola in Arabia Saudita; il secondo, invece, è corteggiatissimo dalle big di Premier League, Liverpool in primo piano.

Attenzione, però, anche alle occasioni che dalle grandi di tutta Europa potrebbero prospettarsi per rinforzare pesantemente la rosa della ‘Beneamata’. E Marotta, in tal senso, è vigile ormai da tempo. Proseguono le voci di un clamoroso ritorno: arriva la notizia che lascia i tifosi senza parole.

Addio Inter: asta per il top player

Nelle ultime settimane un nome su tutti ha entusiasmato la tifoseria interista, per quello che a conti fatti sarebbe un ritorno davvero romantico nella Milano nerazzurra. Il profilo che durante le prossime settimane potrebbe cambiare maglia è quello di Achraf Hakimi. Il terzino marocchino ha lasciato la ‘Beneamata’ nell’estate 2021 approdando al PSG e fruttando un utile di 68 milioni di euro alla società di Steven Zhang.

Ma, dopo l’ultima stagione in Francia, le cose sembrerebbero essere cambiate. E nelle ultime ore l’agente di Hakimi, in maniera tutt’altro che velata, ha aperto ad una possibile cessione del terzino destro del PSG. Il ritorno all’Inter, però, è pressoché impossibile. Perchè sul laterale classe 1998, vi sono due super potenze che al rialzo si daranno da fare per strappare Hakimi alla società di Al-Khelaifi.

Da un lato il Real Madrid che, probabilmente, sarebbe la prima scelta di Hakimi: in questo caso si tratterebbe di un suggestivo ritorno. Dall’altro il Manchester City, con Pep Guardiola a caccia di esterni di un certo spessore e affascinato all’idea di allenare il gioiello marocchino. In ogni caso, per Marotta sarà una mission impossible: il ritorno di Hakimi si allontana, forse, definitivamente.