MotoGP, dramma per il pilota: si deve operare

Un pilota MotoGP è costretto a ricorrere a un intervento chirurgico dopo il recente GP di Assen: è ufficiale.

In questa stagione MotoGP 2023 stiamo assistendo a diversi infortuni. Sicuramente aver inserito una sprint race al sabato ha aumentato le possibilità di vedere incidenti. Tanti piloti guidano un po’ troppo aggressivamente talvolta e ciò può essere un problema.

Poi ci sono anche coloro che devono fare i conti con delle moto problematiche e che li portano a cadere perché il limite non è sempre chiaro. Basti pensare a Marc Marquez, che corre con una Honda RC213V che si sta rivelando decisamente imprevedibile. A causa delle tante cadute e degli infortuni rimediati, ha dovuto rallentare il ritmo. Ad Assen è stato anche costretto a dare forfait alla gara perché stava troppo male.

E un altro che sta faticando è Fabio Quartararo, che ha tra le mani una Yamaha M1 a sua volta piena di difetti. La cosa incredibile è che fino al 2019 la moto di Iwata era considerata da tutti quella più facile da guidare. Quasi ogni pilota che ci saliva andava forte subito. Poi lo sviluppo è andato in una direzione sbagliata e oggi in pista c’è un prototipo con un carattere aggressivo, ha smarrito i suoi pregi del passato.

MotoGP, Fabio Quartararo infortunato: è costretto a ricorrere a un’operazione

Dopo tante gare difficili, Quartararo ad Assen è apparso finalmente competitivo. Nelle Qualifiche ha ottenuto il quarto tempo e nella sprint race ha chiuso al terzo posto, beneficiando della penalità inflitta a Brad Binder (KTM). Nella gara domenicale aveva il potenziale per ripetersi, però è partito male è al terzo giro è incappato in una dolorosa caduta.

Quartararo si era presentato ad Assen con una distorsione alla caviglia sinistra e una frattura all’alluce, rimediate mentre faceva una corsetta ad Amsterdam. È inciampato e si è fatto male. La caduta in gara ha aggravato la situazione, costringendo il pilota Yamaha a ricorrere a un intervento chirurgico al dito del piede infortunato.

Nella rovinosa scivolata al TT Circuit, che ha coinvolto anche l’incolpevole Johann Zarco, ha accusato anche infortunio al braccio sinistro. Infatti, il francese si è presentato di fronte ai media con il braccio legato al collo. Tuttavia, questo non sembra essere un problema serio: “Il recupero del braccio non sarà lungo – ha dichiarato Fabio – mentre per il piede dovrò operarmi. Sento dolore. Durante la pausa estiva riposerò e spero di essere pronto per Silverstone“.

Il campionato MotoGP 2023 ripartirà nel weekend 7-9 agosto in Inghilterra, c’è il tempo per mettersi a posto fisicamente. Quartararo spera anche che nel frattempo Yamaha trovi qualche soluzione per permettergli di essere più competitivo.