Gaia Sabbatini, sprint all’ultima curva: il selfie manda tutti in tilt

Gaia Sabbatini in uno dei suoi selfie più provocanti di sempre, l’atleta azzurra fa sognare gli ammiratori: posa irresistibile

24 anni e una carriera in rampa di lancio, come atleta ma anche come presenza del web sempre più esplosiva e incontenibile. Bravura e fascino si fondono alla perfezione per Gaia Sabbatini, che sta diventando una autentica beniamina della community del web.

Gaia è una delle promesse dell’atletica internazionale, con ottimi risultati raccolti in questi anni. Fin da giovanissima, ha mostrato un notevole talento nelle medie distanze su pista. Correndo gli 800 metri e i 1500 metri, ha ottenuto grandi successi. 14 volte campionessa d’Italia, si è specializzata nella distanza dei 1500 metri, dove due anni fa è divenuta campionessa d’Europa under 23. E a Tokyo, alle Olimpiadi, è andata a un passo dalla finale.

Le premesse per continuare a far bene ci sono tutte. E nelle prossime settimane non mancheranno appuntamenti fondamentali, per una estate tutta da vivere. A fine luglio, i campionati italiani assoluti, mentre ad agosto, a Budapest, ci saranno i Mondiali di atletica. L’occasione per andare a caccia di una medaglia pesante.

Gaia si sta allenando con costanza e intensità e ha recuperato dopo un periodo di stop obbligato per una microfrattura al perone che l’aveva messa fuori causa per un mese e mezzo. I fan la incoraggiano costantemente, a margine dei suoi scatti e delle sue stories sul profilo Instagram in cui mostra la sua routine quotidiana. Ma Gaia sa farsi notare anche per una bellezza mozzafiato che di certo non passa inosservata.

Gaia Sabbatini, tutto troppo corto e aderente: da perdere il respiro, che scatto

Non è un caso che il suo seguito su Instagram sia in costante aumento, ora ha superato i 322 mila followers. E di fronte a immagini del genere capiamo una volta di più il perché.

Gaia non disdegna di mettere in mostra il suo fascino seducente e in questo caso si fa un selfie davanti allo specchio. Non inquadrandosi in volto e lasciando ammirare soltanto la sua silhouette sinuosa e suadente, esaltata da un completino aderentissimo con tanto di shorts illegali e inguinali. Gambe perfette in primo piano, curve dei fianchi pazzesche, un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Applausi a scena aperta per Gaia, che sta già infiammando adesso l’estate, prima di farlo in pista e provare a raggiungere grandi traguardi.