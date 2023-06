Hamilton e Leclerc bocciati: all-in su Sainz

Il Mondiale avanza senza sosta in Formula Uno, ma allo stesso tempo continua anche il mercato dei piloti. Tanti rumors nelle ultime ore.

Siamo ormai sempre più nel vivo la stagione della Formula Uno. Ancora una volta l’olandese Max Verstappen, vincitore degli ultimi due mondiali, continua a fare incetta di vittorie.

Numeri spaventosi, un dominio incredibile con la stella della Red Bull che ha già il terzo mondiale ‘in tasca‘ nettamente avanti rispetto alle rivali, con Ferrari e Mercedes che hanno deluso le aspettative. L’unico reale rivale di Super Max è il compagno di squadra Sergio Perez, che, per motivi abbastanza scontati, non ostacolerà il grande campione.

Allo stesso tempo il pilota nord americano ha commesso qualche errore di troppo in questa fase della stagione, forse anche stufo di una situazione che lo vede solo come un comprimario e mai in lizza per la vittoria. Il rapporto tra Perez e la Red Bull è ai minimi storici e secondo alcune indiscrezioni la scuderia potrebbe cambiare pilota a fine anno, regalando una clamorosa sorpresa.

Red Bull, nuovo compagno per Max Verstappen?

Secondo quanto riporta il portale iberico ElGoldigital la Red Bull starebbe pensando seriamente a Carlos Sainz come secondo pilota della monoposto per la prossima stagione. Una scelta sorprendente che vedrebbe cambiare piloti anche in casa Ferrari, rumors che spiazzano, per un certo verso, gli stessi tifosi della Rossa. La Red Bull potrebbe vedere come coppia per la prossima stagione quella con protagonisti Max Verstappen e Carlos Sainz.

E pensare che in casa Ferrari era Charles Leclerc quello più a rischio fino a qualche settimana fa. Il pilota monegasco ha un rapporto abbastanza conflittuale con la Ferrari e anche il suo futuro appare in forte bilico. Elgoldigital sottolinea che la Red Bull aveva pensato anche a Charles per la prossima stagione, ma in casa austriaca si vorrebbe evitare un pilota in grado di mettere in dubbio la leadership di Verstappen.

Situazione uguale anche per Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo è in scadenza ed è in cerca di una nuova avventura, ma assolutamente non è da prendere in considerazione, in quanto non è una seconda guida. Tutto diverso invece per Sainz che accetterebbe di buon grado il passaggio alla Red Bull e allo stesso tempo non sarebbe infastidito dal potere del giovane talento (neanche più tanto giovane) campione del mondo in carica. Il Mondiale prosegue, ma intanto il mercato dei piloti è pronto ad infiammarsi.